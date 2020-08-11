Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 11 августа: за все время от него умерли уже 371 человек

Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 11 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация оперативного штаба о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 11 августа. Количество официально зафиксированных случаев заражения составляет 14 568, за последние сутки цифра увеличилась на 122 случая. Темпы прироста составили 0,8%. Показатель заболеваемости – 506,9 на 100 тысяч населения.

Выписаны за минувшие сутки 68 пациентов, а всего с начала эпидемии в крае выздоровевших 12 209 человек. Умерших – 371, за сутки 6 человек. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3113 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 231, снято с наблюдения 225, сообщили в краевом минздраве.

Проведено тестов на коронавирус всего 684 284, из них за последние сутки 914.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Круглосуточная «горячая линия», куда можно позвонить по всем вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.