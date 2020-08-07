Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 августа 2020: за сутки заболели 126, умерли 5

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 августа. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 7 августа 2020 года, число зараженных коронавирусом в Красноярске и крае превысило 14 тысяч человек. Теперь их - 14 062. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 126 пациентов, из них 127 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 0,9%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 59 городов и районов края. За все время врачи вылечили 12 056 (+ 49 за сутки). Умерли 353 (+ 5 за сутки).

Данные по городам и районам.

Под медицинским наблюдением на дому 3 180, в том числе за последние сутки взято 239. Снято с контроля за последние сутки 430.

Всего проведено тестов на коронавирус 664 377, за сутки 7 621.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.