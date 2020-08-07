Самолет с 77 пассажирами из Красноярска аварийно сел в Хабаровске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет из Красноярска, на борту которого находились 77 пассажиров и 7 членов экипажа, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска в 6.35 (по местному времени). Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Причина экстренного приземления Airbus A319 - техническая неисправность воздушного судна. Благо посадка прошла без сбоев: самолет, пассажиры и экипаж не пострадали.

После случившегося сотрудники надзорного ведомства организовали проверку. Будет выяснено, были ли соблюдены все требования закона о безопасности полетов. В случае выявления нарушений прокуратура примет меры для их устранения.

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Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, воздушное судно FV 6573A вылетело из аэропорта в 20:05. Уже спустя несколько минут пилоты заметили, что стекло кабины треснуло. Капитан принял решение вернуться назад в аэропорт вылета. В воздухе борт провел меньше часа, развернулся над Ленинградской областью, сделал несколько кругов, чтобы выработать топливо, после чего сел. Пассажиры к возникшей ситуации отнеслись спокойно. Никто не паниковал (подробнее).