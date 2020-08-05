2020-08-05T07:21:44+03:00
Происшествия

Самолет, следовавший из Петербурга в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в стекле

Угрозы для пассажиров не было
Ольга КОСТИНА
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Утро пассажиры прибыли в красноярский аэропорт другим бортомУтро пассажиры прибыли в красноярский аэропорт другим бортомФото: Мария ЛЕНЦ
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Вылетевший из Петербурга в Красноярск самолет вернулся в Пулково из-за трещины в стекле. Об этом сообщает КП-Санкт-Петербург.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, воздушное судно FV 6573A вылетело из аэропорта в 20:05. Уже спустя несколько минут пилоты заметили, что стекло кабины треснуло. Капитан принял решение вернуться назад в аэропорт вылета. В воздухе борт провел меньше часа, развернулся над Ленинградской областью, сделал несколько кругов, чтобы выработать топливо, после чего сел. Пассажиры к возникшей ситуации отнеслись спокойно. Никто не паниковал.

На борту находились 114 человек, в том числе 6 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал и не травмировался.

- Силы и средства аэропорта Пулково привели в полную готовность. Посадка прошла благополучно ровно в 21:15 по московскому времени, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В авиакомпании приняли решение о замене самолета. Лайнер отправился в Красноярск после 22:30 (по московскому времени). По информации на сайте красноярского аэропорта Красноярска, борт приземлился около 7:24 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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