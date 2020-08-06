Один миллиграмм на 100 тысяч: в Красноярске ученые из самой маленькой в мире светящейся молекулы сделали тест на клещевой энцефалит

Пробирка с биолюминесцентным белком. Фото: Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН)

Красноярские и новосибирские ученые нашли применение самой маленькой в мире светящейся молекуле, люциферазе морского рачка Metridia longa: они использовали ее как метку в тесте на клещевой энцефалит. Разработанная метка для тест-системы включает в себя две функциональные части. Первая – сконструированная молекула, которая обнаруживает вирус и связывается с ним (антитело). Вторая – светящийся белок, сигнализирующий о произошедшем связывании.

Точность разработанного теста проверяли при помощи стандартных наборов, которые используются в санэпидемслужбах для определения клещевого энцефалита. И оказалось, что новые тесты точны и при этом быстрее обычных на полчаса.

Напомним, что красноярские биофизики уже разрабатывали метку для определения вируса энцефалита на основе другого биолюминесцентного фермента. В чем же преимущество новой разработки, рассказала соавтор работы Марина Ларионова, кандидат биологических наук, научный сотрудники Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН:

- Новая люцифераза по молекулярной массе в два раза меньше. А чем меньше репортер, тем легче его произвести и скомбинировать с антителом, в результате меньше факторов будут влиять на свечение молекулы и ее стабильность. Второе достоинство новой метки – она обладает большей биолюминесцентной активностью. Это позволило нам в полтора раза снизить концентрацию вируса в пробах, что увеличило точность анализа.

По расчетам ученых, один миллиграмм созданного гибридного белка может обеспечить более 100 000 измерений. При этом из одного литра культуры генетически модифицированных клеток, в которых нарабатывается светящаяся молекула, исследователи получали от трех до пяти миллиграмм белка. Значит, есть все основания говорить о возможности биотехнологического производства тест-систем на основе люциферазы Metridia longa.

НАША СПРАВКА

Биолюминесцентные белки широко используются в качестве светящихся меток в различных диагностических анализах, например, для выявления сахарного диабета, рассеянного склероза, меланомы и других серьезных заболевании. Несмотря на то, что такие тесты позволяют эффективно диагностировать болезни, ученые не перестают их совершенствовать, стараясь расширить сферы применения, повысить точность и чувствительность.