Православная афиша для Красноярска на август 2020

Фестиваль «Сибирский Первоцвет» 0+

В этом году он пройдет в новом формате, который диктует нам 2020 год. Вместо двухдневной программы нас ожидает праздничный месяц.

Программа

Insta-выставка «Цветы жизни»

Работы всех участников Insta-конкурса «Цветы жизни» на набережной реки Енисей в районе Успенского монастыря.

До 25 августа.

Отдых и созерцание в новом сквере

Завершено благоустройство и озеленение сквера рядом с памятником деревянного зодчества — Летним домом архиерея, ул. Лесная, 51.

До 25 августа.

Online-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества

На сайте сибирскийпервоцвет.рф и в профилях @sibpervocvet в социальных сетях

До 25 августа.

Мастер-классы по флористике Online

Видеомастер-классы на сайте сибирскийпервоцвет.рф и в профилях @sibpervocvet в социальных сетях

До 25 августа.

Мастер-классы на набережной реки Енисей, прилегающей к Свято-Успенскому монастырю, Offline

Точные даты и время на сайте сибирскийпервоцвет.рф и в профилях @sibpervocvet в социальных сетях

С 8 по 25 августа.

Лэнд-арт - растительные композиции от лучших флористов Сибири

«Тенистый сад», «Капли», «Птички» и «Венки» на набережной реки Енисей и в сквере рядом с Летним домом архиерея

До 25 августа

Мастер-классы по графике, живописи, масляной пастели и декоративно-прикладному искусству Online

Видеомастер-классы на сайте сибирскийпервоцвет.рф и сайте Культурно-исторического центра Успенский, а также в профилях @sibpervocvet в социальных сетях

До 25 августа.

Прием документов на обучение в Центр имени святителя Игнатия Брянчанинова

Обучение ведется по следующим направлениям:

православный педагог;

православный психолог;

певчий хора;

катехизатор-миссионер;

специалист по социальному и молодежному служению.

Обучающиеся получат базовое церковное образование в заочной или вечерней форме. Срок обучения — 2 года:

Обращаться по адресу: 660021, Красноярск, ул. Горького, 27, к. 104, по телефону: +7(391)22-77-390; +7(983)362-82-05 (приёмная комиссия, с 10.00 до 17.00); e-mail: seminary24@mail.ru.

С 1 по 15 сентября.

Передвижная бесплатная столовая нуждается в помощи красноярцев

С начала этого года в Красноярске работает передвижная бесплатная столовая для бездомных и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Оказать ей помощь можно «конфетами, печеньем или своей выпечкой. Также, если у вас есть желание, но не хватает рук или просто времени и сил, мы будем благодарны любой вашей копеечке на это благое дело», — пишет священник Владимир Плеханов, обращаясь за поддержкой к горожанам.

По всем вопросам обращаться по телефону: +7(913)171 89 69. Пожертвования можно перевести по номеру банковских карт: 4817 7602 3570 6771 (Сбербанк) и 5368 2901 7302 8293 (ВТБ).

«Житие протопопа Аввакума»

Для аудиосериала были выбраны самые яркие события из «Жития протопопа Аввакума, им самим написанного» — это уникальный памятник русской литературы XVII века, который отличает грубый язык, нарочитая простота и отсутствие литературных норм.

Слушатели узнают о том, что Аввакум делал в сибирской ссылке, как жил в Даурской земле, какими были взаимоотношения с царем Алексеем Михайловичем Романовым и как он исцелял людей.

Все записи доступны по хештегу #аудиоАввакум

Социальные такси: теперь можно ездить в храм

С 1 июля горожане с ограниченными возможностями здоровья смогут ездить в церкви и на кладбища при помощи спецтранспорта — такое решение приняло руководство службы «Социальное такси», работающей в Красноярске с 2017 года.

Специализированным транспортом смогут воспользоваться люди, использующие для перемещения кресло-коляску. К тем, кто не используют кресло-коляску, на вызов приедет неспециализированный автомобиль. Участникам (инвалидам) ВОВ, а также гражданам, имеющим ограниченные способности к передвижению II и III степени, услуга оказывается бесплатно до 10 раз в месяц.

Консультацию по работе социального такси можно получить по горячей линии МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска» по телефонам: 228–20–44 и 226–15–59.