«Яка сдуло ветром, и он упал мне на голову»: сибирские спасатели поделились подробностями спецопераций

Вспышка чумы, землетрясение на Сахалине, наводнение в Томске, на Алтае… Где только не работали наши спасатели! И у каждой операции есть своя история.

... 2020 год для МЧС России юбилейный. В декабре исполнится 30 лет, как был создан Российский корпус спасателей, ставший потом министерством. А в июле отметили еще одну дату – 28 лет поисково-спасательной службе.

О своей работе нам рассказали спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Первая операция МЧС

Начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательной службы, спасатель 1 класса, заслуженный спасатель РФ Захар Залиев:

Заслуженный спасатель РФ Захар Залиев.Фото: ИВАНОВА Диана

- Я занимаюсь спасением людей с 1989 года - сначала в аварийно-спасательной службе от крайисполкома, потом в поисково-спасательной службе МЧС. Историй много произошло, но рассказывать об этом не очень люблю. Любые спасательные операции, сложные или простые, - это всегда просто работа.

Одна из самых первых операций МЧС России – ликвидация вспышки чумы крупного рогатого скота на границе Тувы и Монголии в феврале 1992 года. Она вошла в историю министерства и Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, который на тот момент еще формально не был создан.

Одна из самых первых операций МЧС России – ликвидация вспышки чумы крупного рогатого скота на границе Тувы и Монголии. Фото: архив СРПСО.

Началось все с границ с Монголией, там много природных очагов. Привлекли авиацию. У нас была задача - находить туши яков в горах и прицеплять их потом на подвеску вертолета, чтобы можно было отвезти к месту утилизации. Тут со мной своя история произошла. То ли ветром тушу сдуло, то ли закрепили недостаточно крепко - но як этот упал на меня. А вес яка достигает 500 килограммов, а то и тонны. Итог - полгода на больничном.

Еще одна крупная работа - ликвидация последствий землетрясения на Сахалине, в Нефтегорске. В мае 1995 года он был полностью разрушен, погибло много людей. Сначала на место прибыли спасатели с Камчатки, вторыми были мы, а потом уже приехали спасатели со всей страны. В первые дни даже техники не было, ее позже начали подвозить.

Нефтегорск. Фото: архив СРПСО.

Трое суток без сна разбирали завалы, рыли. Пригодились тогда все навыки, которые получили во время занятий спелеологией и другими направлениями туризма. Ведь именно оттуда в МЧС России пришло большинство сотрудников.

Спасатели разбирают завалы. Нефтегорск. Фото: архив СРПСО.

Самые частые для нас работы - ликвидация последствий паводков. Выезжаем не только по Сибири, но и на Дальний Восток.

Однажды в Томске на большом наводнении спасали двух товарищей, которые, в свою очередь, решили спасти корову. Они ее нашли где-то и повели домой. Перейти надо было федеральную трассу, которую уже переливало. Поток был таким сильным, что их вместе с коровой сбило с ног.

Наводнение в Ленске. Фото: архив СРПСО.

Мы в этот момент людей с крыш снимали. Нам сказали, там люди еле держатся, трепыхаются в воде.

Чтобы добраться до них, пришлось обвязать веревками двух наших людей, одетых в гидрокостюмы, и они вплавь добрались до «спасателей», вытащили их. Что стало с коровой - не знаю.

Вообще профессия наша многогранна: спасатель 3-го класса должен обладать как минимум 3 рабочими специальностями, 2-го класса – уже 5, а на первый класс для аттестации потребуется не менее 7. Я газоэлектросварщик, монтажник-высотник, судоводитель, стропальщик, водолаз, инструктор по спелеотуризму…

5-6 специальностей есть у каждого, они не всегда востребованы, но если не будет этих умений – что-то может пойти не так. Из-за этого может не получиться выполнить работу.

Думал, ребра лопнут

Сергей Бурученко, спасатель 2-го класса (десантник, взрывник):

Сергей Бурученко, спасатель 2-го класса (десантник, взрывник).Фото: ИВАНОВА Диана

- Каждая операция уникальна. Предусмотреть все невозможно, приходится быстро ориентироваться, что-то придумывать… В 2014 году мы работали на паводках на Алтае, эвакуировали жителей затопленной деревни с крыш. Я был выпускающим, координировал действия спасателей и экипажа.

Ребята подняли людей и пока снимали с них подвесные системы, внизу заметили еще одного человека, который просил помощи.

Смотрю, спускать вниз некого, надо самому. Передал свои обязанности борттехнику, стал спускаться.

Спасение с вертолета. Фото: архив СРПСО.

А там такой интересный пролом в крыше, и сидит мужик. Спустился, беру подвесную систему. Говорю – ну давай вставай, будем сейчас тебя эвакуировать. А он мне: а я не могу встать. Я ему: как так? Он мне: ходить не могу, ног нет.

Эх, елки ты моталки… Как же быть? Подвесная система так устроена, нужно вокруг ног обвязать, чтобы зафиксировать человека. Ну, умудрился привязать ему подвес, потом к себе подстегнул и говорю: теперь держись крепко, будем подниматься на лебедке. Он так меня схватил, думал, ребра лопнут. А я сам не маленькой такой комплекции. Сейчас вспоминаю, улыбаюсь, а тогда… Страшно было. Там ведь высота метров 30, почти 10-этажный дом.