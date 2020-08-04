2020-08-04T10:38:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 4 августа 2020 года: за сутки заболели 130, умерли 4

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 4 августа 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 4 августа 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 4 августа 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 4 августа 2020 года, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае достигло 13 680 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден еще у 130 пациентов.

За все время врачи вылечили 11 904 (+56 в сутки). Не удалось спасти 341 (+4 в сутки). Новая инфекция охватила все города и районы края, информируют в Роспотребнадзоре.

Данные по районам и городам края.

Данные по районам и городам края.

Темп прироста составил 1%. Если в Красноярске ситуация сравнительно стабилизировалась, то в ряде городов – Норильске, Ачинске, Шарыпово, Канске – она продолжает оставаться напряженной. Однако и там в скором времени прогнозируют снижение заболеваемости.

- Между тем – по данным на 4 августа – Красноярский край снова оказался на седьмом месте в ТОП-10 регионов с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 за последние сутки, - отмечают в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Здесь количество заболевших более чем вдвое превышает количество вылеченных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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