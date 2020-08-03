Единороссы не нашли нарушений хода дорожного ремонта в Красноярске и за его пределами

Активисты партийного проекта «Безопасные дороги» и «Молодая Гвардия Единой России» в составе выездной рабочей группы проверили качество ремонта трех участков дорог в городе Красноярске и за его пределами. В состав группы мониторинга также вошли специалисты Министерства транспорта Красноярского края, городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю. Организатором мероприятия выступил председатель общественного совета партийного проекта, начальник службы взаимодействия с муниципальными образованиями КрУДОР Юрий Есин.

Первый участок расположен на улице Марковского, его протяженность составляет 1,2 км до перекрестка с улицей Кирова. Начальник отдела ремонта МКУ «УДИБ» Артемий Алкснис подробно рассказал о ходе ремонта, а также пояснил, что за каждым объектом закреплены кураторы от городского управления дорог, которые следят за качеством строительных материалов, контролируют соблюдение технологии укладки асфальта, проверяют исполнительную документацию. Работы должны быть закончены 15 августа. Активисты партпроекта задали вопрос, организована ли на данном участке ливневая канализация, на что им пояснили, что она существует, и покрытие сделано уже с учетом уклона в водостоки.

Второй участок дорожного ремонта находится на улице Железнодорожников. Его протяжённость также составляет чуть больше 1,2 км – от ул. Республики до улицы Северная. Окончание работ здесь запланировано на конец августа. В настоящий момент рабочие уже приступили к фрезерованию. Остановка будет перенесена, для этих целей уже сформирован новый карман, также будут демонтирован расположенный там павильон, а на его месте появится парковка. Специалисты отметили, что улица с достаточно интенсивным движением, а основание здесь слабое, оно выполнено из гравийных материалов. По этой причине текущий ремонт организован с применением мастичных материалов. Планируется, что такое особо прочное покрытие прослужит более пяти лет.

Третьим объектом стал участок дороги Обход Красноярска в Емельяновском районе. Как рассказал куратор объекта, инженер КРУДОР Владимир Савченко, с октября прошлого года на трассе ведется масштабный ремонт. Полное ограничение движения летом позволило разобрать старый мост через Качу и приступить к строительству нового. Осенью, после завершения работ, на обходе появятся новая система освещения, ливневая канализация с современной системой очистки воды, а также металлическое барьерное ограждение для разделения встречных потоков и разметка. Проезжая часть станет четырехполосной. Ввод объекта в эксплуатацию был намечен на октябрь 2021 года, но сроки решили сократить ради безопасности автомобилистов. Дорожники планируют завершить основной объем работ за два месяца. Уже 15-го августа движение на Обходе Красноярска возобновится, а в ноябре объект будет сдан в эксплуатацию.

Об итогах выездного мероприятия активисты партпроекта «Безопасные дороги» рассказали ER.RU.

«Поездка в любом случае полезная. Как житель города Красноярска, я обеспокоен своевременным введением в эксплуатацию улицы Марковского, ремонт которой сдвинулся из-за пандемии. Но я уверен, что городская администрация все-таки предпримет меры и попытается ввести указанный объект в нормативные сроки по контрактам. Хотя вообще я полагаю, что дорожную отрасль пандемия не слишком затронула. Например, очень оперативно по всем вопросам финансирования и заключения контрактов, организации и проведения торгов сработало краевое министерство транспорта. Все шло планомерно. Все-таки сроки, которые имеются, нужно постараться выдержать. Что касается дороги «Обход города Красноярска», то, как мы увидели, там используется много новых, интересных технологий, причем проект этот полномасштабный. Он включает и решение экологических вопросов, и инновационные технологии дорожной одежды. И если вместо трех лет мы сделаем этот объект за один год, то для города, для жителей-автомобилистов это, конечно, даст колоссальный эффект», - отметил Юрий Есин.

«Замечаний у нас нет. На все поставленные вопросы мы услышали развернутые ответы специалистов. Видно, что организован действительно комплексный подход к работе, используются современные технологии, подходящие под наши реалии. На мосту участка «Обход города Красноярска», где мы были - организован серьезный подход к работе, с максимально продуманной инфраструктурой. Здесь не только положат асфальт, здесь создают вывод воды, сохраняют экосистему. Это очень профессиональный и грамотный подход», - отметил Владимир Заболоцкий, секретарь первичного отделения 489 Центрального района Красноярска.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году предусмотрели 4,4 млрд рублей. Изначально планировали привести в нормативное состояние 250 км региональных дорог и 6 км улично-дорожной сети Красноярска. После работы, которую провело Правительство Красноярского края, из федерального бюджета дополнительно выделили 948 млн рублей. Эти деньги позволили обеспечить ввод объекта «Реконструкция дороги обход города Красноярска» в текущем году (ранее это планировали сделать в 2021 году) и дополнительно отремонтировать участки улично-дорожной сети Красноярска протяженностью 28 км. Таким образом, всего отремонтируют 34 км муниципальных дорог.

Планируется, что все объекты ремонта будут сданы в эксплуатацию к 15 октября. Также в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершат строительство пешеходного перехода через Николаевский проспект (ул. Волочаевская) в районе средней школы №73, строительство улично-дорожной сети вокруг 10-го микрорайона в Солонцах-2, строительство автомобильной дороги в 6-м микрорайоне Солнечного, устройство систем освещения на обходе города Лесосибирска.

Источник: ER.RU