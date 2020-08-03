В Красноярском крае задержали подпольных оружейников с арсеналом оружия и боеприпасов

В Красноярском крае задержали подпольных оружейников. И не только в крае: операции по захвату целой сети нелегальных мастерских прошли в 12 регионах России – в Москве и Московской области, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, на Кузбассе, в Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской и Ростовской областях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/794069" frameborder="0"></iframe> Задержание подпольных оружейников в Красноярске. Видео ФСБ.

Разработку всех подозреваемых вела Федеральная служба безопасности, силовую поддержку спецоперации оказывали полиция и Росгвардия. В результате задержаны 42 человека, при обысках у них обнаружили целые арсеналы оружия и боеприпасов, а также холодного оружия.

Все это предназначалось на продажу, на любой, что называется, криминальный вкус и кошелек. Среди «товара» пулемет ПКМ, автоматы, пистолеты-пулеметы. Были винтовки и карабины Мосина, «Сайга», «Тигр», «Маузер», «Баретт» и другие, пистолеты и револьверы, среди которых ТТ, «Маузер», «Парабеллум», «Беретта», «Вальтер». Итого – 179 единиц огнестрельного оружия изъято из незаконного оборота. Они либо боевые, либо переделанные в боевые из гражданских охотничьих стволов.

179 единиц огнестрельного оружия, гранаты, взрывчатка. Стоп-кадр видео

Но это еще не все. У оружейников нашли 17 ручных гранат, около 15 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 110 детонаторов различных модификаций, свыше 80 тысяч патронов различного калибра. И вдобавок большое количество основных частей и комплектующих для изготовления нового оружия.

Итого 22 мастерских, где оружие собирали, ремонтировали, модернизировали, затем продавали. Всю работу выполняли на специализированном оборудовании, среди них были даже 3D-принтеры и станки с числовым программным управлением. Работа продолжается, сообщили в управлении ФСБ по краю.