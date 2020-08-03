«Не выходя из дома»: волонтеров приглашают принять участие в онлайн-экомарафоне

Осенью в Дивногорске на Красноярской ГЭС состоится масштабный экомарафон.

Акцию проведет компания En+ Group (ведущий производитель алюминия и электроэнергии) в рамках своего волонтерского проекта «360».

По традиции главным событием проекта была уборка мусора на берегах Байкала, куда собирались сотни волонтеров из разных городов.

В 2020 году из-за распространения коронавируса организация массового мероприятия невозможна. Компания En+ Group решила не отменять проект, а провести его с соблюдением всех необходимых мер безопасности, чтобы позволить желающим принять участие в традиционном экологическом событии.

- Проекту «360» уже 10 лет, и мы использовали самые разные варианты экологических активностей, - рассказала директор по связям с общественностью En+ Group Татьяна Драчук. – Волонтеры убирали и сортировали мусор, строили и восстанавливали экотропы, сажали деревья, занимались благоустройством, помогали заповедникам, очищали пещеры, берега и дно Байкала. Но наша главная цель – формирование культуры экологически осознанного поведения. А это не только уборка мусора на природе, но и сохранение чистоты в собственном доме или дворе. Поэтому в этом году мы запускаем онлайн-марафон «360» и надеемся, что он соберет всех друзей проекта ради общей цели - продвижения экологических ценностей.

Экоакции пройдут 5 сентября в шести городах присутствия компании - Дивногорске, Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Миассе и Нижнем Новгороде.

Работа волонтеров будет организована с учетом сохранения социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты.

В Дивногорске экомарафон состоится в двух точках нижней части Красноярской ГЭС: вдоль берега Енисея недалеко от проходной предприятия и в нескольких километрах ниже по течению - на правом берегу в популярном у горожан месте отдыха и проведения палаточных лагерей.

Кроме того, En+ Group запускает онлайн-экомарафон «360», в котором могут принять участие все желающие. Для участников онлайн-марафона будут разработаны задания по уборке или благоустройству личных пространств, дворов и районов.

На сайте проекта «360» будет создана онлайн-карта, где участники смогут отметить свои достижения.

О дате начала регистрации на онлайн-экомарафон и волонтерские акции 5 сентября будет объявлено дополнительно.

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