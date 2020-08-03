Сотни литров с одной дачи: под Красноярском небывалый урожай вишни

Аномальный год – он такой во всем: на полтора месяца раньше явилось лето, потом пошли грибы – да в таком изобилии! А тут еще один сюрприз: под Красноярском небывалый урожай вишни.

- Давно такого не помню, - признается хозяйка дачи у СФУ (на проспекте Свободный) Анастасия. – Усыпано все!

С одного деревца можно собрать десятки литров.Фото: Ася ЖУКОВА

По словам дачников, деревья и кусты буквально ломятся от ягод. За две недели, что вишня созрела, многие собрали уже за сотню литров.

Красивая, ягодка к ягодке.Фото: Ася ЖУКОВА

- Заготавливаем всей семьей: мы с детьми собираем, жена варит варенье, делает компоты, пастилу, - делится владелец дачи Семен. – Очень много заморозили, так вишня сохраняет все витамины. Хотим еще сушилку купить – иначе с таким урожаем не справимся.

В варенье, на компоты, а еще можно заморозить или засушить.Фото: Ася ЖУКОВА

Как говорят дачники, в нынешнем году уродилась не только вишня, но и ранетки, яблоки, груши. Будто природа компенсирует ограничительные меры: здесь, напротив, все в избытке.

Ветки ломятся от ягод.Фото: Ася ЖУКОВА

Говорят, щедрым урожаем мы обязаны сравнительно мягкой зиме. Благодаря этому почки не подмерзли – уцелели. И случилось вот такое – вишневое – лето.