2020-08-03T08:18:50+03:00
Общество

СУЭК продолжает поддерживать медицину в период пандемии

Сибирская угольная энергетическая компания продолжает оказывать поддержку системе здравоохранения в регионах присутствия
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С начала пандемии СУЭК неоднократно приходила на помощь медикам в борьбе с коронавирусомС начала пандемии СУЭК неоднократно приходила на помощь медикам в борьбе с коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
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Очередную помощь от угольщиков получил госпиталь для больных с новой коронавирусной инфекцией в городе Назарово Красноярского края.

Специализированное отделение работает на базе терапии Назаровской центральной районной больницы. Лечение здесь проходят пациенты с коронавирусной инфекцией и осложненными формами пневмонии. Сегодня стационар, рассчитанный на 50 коек, практически заполнен. В связи с чем принято решение об оперативном развертывании дополнительных койкомест.

Содействие ЦРБ в создании 20 резервных коек оказала СУЭК: на средства Компании приобретен мягкий инвентарь – матрацы, подушки, постельное белье и полотенца, всего около 140 инвентарных единиц. "В связи с тем, что срок службы у этого инвентаря небольшой, нам регулярно приходится обновлять постельные принадлежности, - рассказывает главный врач Назаровской ЦРБ Владимир Милицын. - Так что новые комплекты очень кстати, учитывая наши возросшие потребности в койкоместах. Спасибо нашим партнерам – компании СУЭК за то, что поддерживают в сложную минуту и всегда с пониманием отзываются на наши просьбы!"

С начала пандемии СУЭК неоднократно приходила на помощь медикам в борьбе с коронавирусом. В Красноярском крае Компания приобрела цифровые передвижные рентгеновские аппараты для Межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, приняла участие в формировании комфортных бытовых условий для врачей Назаровской ЦРБ – передала им плазменный телевизор, душевую кабину, а также подключила медучреждение к резервному источнику электроснабжения. В адрес больниц краевого центра и шахтерских городов осуществлено несколько крупных поставок средств индивидуальной защиты – противочумных костюмов, одноразовых халатов, респираторов, медицинских масок и перчаток.

Одновременно СУЭК Андрея Мельниченко предпринимает все усилия, чтобы максимально сократить риск заболеваемости в шахтерских регионах: на особый режим работы переведен персонал ведомственных медсанчастей и здравпунктов, для сотрудников предприятий, которые на всех территориях являются градообразующими, организовано бесплатное тестирование на COVID-19. Кроме того, Компания взяла на себя дезинфекцию улиц, тротуаров и мест массового скопления горожан, проводить такие профилактические мероприятия угольщики намерены до окончания пандемии.

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