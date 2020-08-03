2020-08-03T07:07:49+03:00
Общество

Выплаты для ребенка-школьника в Красноярском крае 2020: кому положено, как получить

Рассказываем, как многодетным семьям получить выплату на ребенка-школьника в этом году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Выплаты для ребенка-школьника в Красноярском крае 2020Выплаты для ребенка-школьника в Красноярском крае 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае многодетные семьи могут раз в год получить выплату на ребенка-школьника. Как это сделать, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в региональном министерстве социальной политики.

Для начала поясним, кто может обратиться за таким пособием: это многодетные семьи или семьи, где оба родителя – инвалиды (либо, если семья не полная, то один родитель – инвалид).

Обратиться за такой выплатой можно раз в год, причем не только в августе, перед новым учебным годом (как это делают большинство получателей). Размер пособия напрямую зависит от территории проживания семьи. Например, для Красноярска и приравненных к нему территорий выплата в 2020 году составляет 2 291,6 рублей, а для северного Норильска – 3 173 рублей.

Если в семье несколько школьников, то выплата назначается на каждого из них.

По словам министра соцполитики края Ирины Пастуховой, такая финансовая поддержка – это краевая инициатива, он дополняет программу нацроекта «Демография».

Добавим, что количество семей-получателей растет. Когда в 2011 году приняли соответствующий закон, пособие оформили 33 тысячи семей. В 2019 году их было почти 60 тысяч. А в 2020 году заявление подали более 28,5 тысяч родителей. Сумма выплат для них уже составила более 70 миллионов рублей.

Конкретно: куда обращаться. Можно прийти и подать документы в территориальный отдел социальной защиты населения. Или в Многофункциональный центр. А можно сделать это дистанционно через портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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