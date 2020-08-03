Кто лидирует в голосовании конкурса «Клиника года - 2020»

Продолжается голосование за участников проекта «Клиника года-2020». Напомним, этот проект медиахолдинг «Комсомольская правда» успешно реализует в различных регионах России. В Красноярске он впервые был запущен в 2018 году. Участвуют в нем государственные и частные клиники. Народному жюри (это читатели «Комсомолки») предстоит сделать выбор путем голосования. При выборе государственных клиник также свою роль сыграет мнение экспертного жюри – известные доктора, профессионалы в области врачебного дела и менеджмента медицинских учреждений. Голосование стартовало с 1 июля и продлится по 15 ноября 2020 года.

Главная цель конкурса? Сделать сферу медицины, более открытой и понятной для каждого из нас, узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов и уважением экспертов, привлечь красноярцев в самые достойные клиники.

Мы подвели промежуточные итоги и представляем список лидеров на сегодняшний день.

Частные клиники:

Номинация «Многопрофильный медицинский центр» – сеть семейных поликлиник «Сантем»

«Детская клиника» – медицинский центр «Здоровые дети»;

«Стоматология для взрослых» – «Реновацио» центр эстетической медицины;

«Детская стоматология» - стоматологическая клиника ООО «Сибирская стоматология»;

«Травмпункт» – сеть медицинских центров «Первый частный травмпункт»;

«Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний» - медицинский центр «Центр современной кардиологии»;

«Клиника для лечения ЛОР-заболеваний» - ООО «Клиника ФМ»;

«Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи» - гинекологическая клиника «РашЭл»;

«Клиника для сохранения красоты и молодости» - центр эстетической медицины «Реновацио»;

«Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний» - медицинский центр «ПапирусМед Эксперт»;

«Клиника для исследования здоровья» - центр эстетической медицины «Реновацио»;

«Флебология» - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»;

«Санатории» - санаторий-профилакторий «Юбилейный»;

«Клиника диагностики и лечения инфекционных заболеваний» - многопрофильный медицинский центр «ПАНАКЕЯ»;

«Инновационная клиника» – сеть семейных поликлиник «Сантем»;

«Страховые компании» - страховая компания «СОГАЗ-Мед» и страховая компания «Согласие» пока с равным количеством голосов;

Государственные клиники:

«Верность профессии» - Клара Волкова, заведующая отделением, врач акушер-гинеколог родового отделения №2 Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2, г. Ачинск;

«Любимый доктор» – Галина Буткач, заместитель главного врача по медицинской части, врач-педиатр Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2, г. Ачинск;

«Старт в профессии» - Игорь Попов, врач анестезиолог-реаниматолог в лечебном стационаре Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2, г. Ачинск.

Добавим, что до окончательного подведения итогов еще далеко. Поэтому этот список может еще в корне поменяться. Ну а пока, хотелось бы поздравить сегодняшних лидеров голосования и сказать: так держать!

Подробнее о проекте можно узнать здесь.