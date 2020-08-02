Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 августа 2020 года: заразились еще 134 человека
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 2 августа в Красноярском крае всего
13 422 подтвержденных диагноза за все время пандемии (+134 за сутки).
За это же время 11 786 человек выздоровели (+25 за сутки), 331 погибших (+0 за сутки).
Темп прироста за сутки еще высокий – 1,0 %, что и мешает снимать ограничения.
За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 633 964, в том числе за последние сутки - 8864.
Под наблюдением врачей находятся 3272 человека (+251 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 184 человека.
Распространения по городам и районам края Фото: оперштаб Красноярского края
На сегодняшний день Красноярский край находится на первом этапе снятия ограничений. Согласно требованиям Роспотребнадзора, для перехода к следующему этапу снятия ограничений коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8%, напоним, сейчас 1,0%, запас свободного коечного фонда должен быть не менее 50 %.
Открытие детских садов, ТРЦ, ресторанов и фитнес-центров возможно только при переходе к последующим этапам снятия ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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