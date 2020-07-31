Красноярец бросил работу в банке и пилит часы из винила: «Сделал модель с Тальковым, и тут мне пишет его сын»

Сейчас все больше слушают музыку на смартфонах. Проигрыватели, тем более виниловые пластинки, мало кому нужны. Из них мастерили кашпо для цветов, а теперь делают… часы. А что, очень символично: винил и время – ушедшая виниловая эпоха получает вторую жизнь. Алексей Стребков из Красноярска пилит винил больше 6 лет.

Пилил ночами на кухне

- Работа в банке – офисная, где-то монотонная и однообразная. Чтобы отвлечься, переключался на творчество, у нас вся семья такая – мама рукоделит, сестра - художник.

Идею часов из винила подглядел у прибалта, спросил, как делать такие замечательные вещи. И он ответил – написал на ломаном русском, рассказал. Я загорелся, пластинки немного застал еще в детстве. Конечно, коммерческих мыслей тогда не возникло.

Проект Виниловое Время (Vinyl Time) - часы на пластинках.Фото: из архива героя публикации

Купил ручной гравер, пластинок, которые, оказывается, у людей сохранились. И сел вырезать. Пилил ночами между работой и домашними делами, полкухни стружки. Первые часы – на детскую тему: лошадка-качалка, мячик и малыш. Получалось неплохо, дарил друзьям и близким. Потом немного автоматизировал процесс, сестра помогала создавать эскизы. И родился проект Виниловое Время - Vinyl Time. Работы представлял в соцсетях, их покупали.

Из банка в мастерскую

- В один прекрасный момент я бросил банк – 10 лет понадобилось, чтобы понять – это не мое, хотя горел работой. Хобби приносило доход и даже обеспечивало потребности семьи. Конечно, было рисково и боязливо полностью уйти в это направление, открывать свое ИП – понаслушался от друзей, что тяжело.

Обстоятельства сложились так, что оказался официально нетрудоустроенным, встал на биржу труда. Решил подать заявку на приобретение оборудования. Получил грант, и в начале июля зарегистрировал свое ИП – самозанятым стать нетрудно, налог тоже небольшой, 4-6% от сделок.

Раритеты резать – рука не поднимается. Только неликвидные пластинки.Фото: из архива героя публикации

Раритеты не режу

- За все время извел, в хорошем смысле, более 5000 пластинок, в год около тысячи. Жалко? Нет, я использую неликвидные диски. Мне писали возмущенные люди – как? Ты порезал пластинку Виктора Цоя, Pink Floyd? Были, конечно, мысли – делать часы с Владимиром Высоцким на его пластинке. Но только на старых, испорченных. Стоимость современных пластинок – от 2000 рублей, ну а если это раритет – вообще рука не поднимается резать.

Заказчику неважно, на каких пластинках сделаны часы, не слушать же он их будет. Это стилизованные часы, но своего шарма от этого они не теряют.

Мировое время

Часы отправляю не только по России, но и в Канаду, Австралию, Америку, Японию, Эмираты.

Заказы поступают со всего мира.Фото: из архива героя публикации

У меня есть знакомая, она живет в Канаде, так я туда столько часов отправил! Как-то от нее пришел индивидуальный заказ на особые часы по фото. Ее муж знаком с известными музыкантами, диджеями. И вот они решили сделать необычный подарок для легендарного канадского диджея Роберта «Рэд» Робинсона, который был ведущим на шоу Элвиса Пресли, концерте The Beatles.

Часы для легендарного диджея из Канады Роберта Робинсона.Фото: из архива героя публикации

Обычно я отказываюсь от предложений сделать часы по фото – не всегда получается похоже. Но меня убедили! Часы получились из двух частей: на одной он молодой, в наушниках перед микрофоном, на другой – пожилой. Вот такое течение времени. Часы ему понравились, потом он даже прислал мне книгу со своим автографом.

Есть в моей коллекции часы с Игорем Тальковым. Однажды мне написал его сын – зачем ты так делаешь, ты был бы доволен таким? И предложил, чтобы я ему отчислял деньги. На тот момент я почти не продавал таких часов, хотя изображение было моим авторским проектом, ни у кого подобного не было.

Часы для олимпийского чемпиона Алана Хугаева.Фото: из архива героя публикации

Но приятных историй все равно больше. Совсем недавно, месяца два назад, заказали часы в подарок для золотого олимпийского чемпиона Олимпиады в Лондоне-2012 борца Алана Хугаева. Делал часы и думал – надо же, их будет держать в руках чемпион.

Виниловые античасы – идут в обратную сторону, но при этом показывают правильное время – поклонница подарила рэперу Моту прямо на его концерте.

В суеверия, что часы дарить нельзя, - не верю. Ни от одного заказчика не было плохого отзыва, а 99% покупают их в подарок. Никто еще не сказал, что часы принесли несчастье!