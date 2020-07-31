Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 31 июля 2020 года: за сутки 145 заболели, умерли 6

По данным оперативного штаба на 14 часов 31 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 13 145 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 145. Таким образом, темп прироста составил 1,1%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 59 городов и районов края. За весь период пандемии врачи вылечили 11 710 (+ 84 за сутки). Погиб 331 (+ 6 за сутки).

Вот данные по территориям.

Под медицинским наблюдением на дому 3 118, в том числе за последние сутки взято 246. Снято с контроля за последние сутки 158.

Всего проведено тестов на коронавирус 616 001, за сутки 7 901.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.