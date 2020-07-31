Школьница из Красноярска стала победительницей «Мастерской ГИТИС» проекта «Поколение М»

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, совместно с крупнейшим театральным вузом России ГИТИС подвели итоги творческого конкурса в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М» в номинации «актерское мастерство». Победителем проекта «Мастерская ГИТИС» стала 17-летняя школьница из Красноярска Екатерина Кнапнугель.

Онлайн-соревнование юных актеров проходило на сайте проекта «Поколение М». Участникам нужно было записать и выложить на портал басню, стихотворение, отрывок из прозы или песню в собственном исполнении. Екатерина выбрала для конкурса «Монолог о войне» Кори Маркевича, исполнение которого отметили кураторы конкурса из ГИТИСа. Ее выступление было признано лучшим среди нескольких сотен работ ребят из разных регионов России. Таким образом, ей зачтено творческое практическое испытание – один из сложнейших этапов при поступлении в вуз.

«Для ГИТИСа предложение принять участие в проекте, где работы участников оценивались по видео – очень смелый эксперимент, поскольку у нас преподаватели готовы сидеть заполночь, чтобы каждого приехавшего послушать вживую. Но видео давно уже используется для оценки претендентов на самых авторитетных международных музыкальных конкурсах. Так что этот опыт был полезен и нам, - технические возможности позволяют о многом судить и по видео. ГИТИС уже второй год сотрудничает с проектом «Поколение М», и расширение этого сотрудничества нас пока только радует, потому что такие масштабные проекты имеют, на мой взгляд, еще и очень важный социальный смысл: не тратя ни копейки, молодые люди получают консультации наших лучших преподавателей, а мы в свою очередь узнаем о талантливых ребятах, которые бы в ином случае, может, и не решились ехать в Москву и пробовать поступать в ГИТИС», – говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Екатерине Кнапнугель 17 лет, она закончила 10 класс красноярской гимназии № 6, увлекается танцами и вокалом.

«О конкурсе «Поколение М» узнала через социальные сети, и, после недолгих раздумий, решила рискнуть. Конечно, надеялась на победу, но, когда увидела результаты, просто не поверила глазам: сильных ребят на конкурсе очень много. Никогда не обучалась актерскому мастерству, просто старалась ориентироваться на свои переживания во время работы над материалом, а также на обратную связь от моей семьи, которая меня всегда поддерживала во время репетиций. Надеюсь, что в будущем смогу набраться опыта у мастеров своего дела», — рассказала Екатерина Кнапнугель.

«Эта победа – не первая на счету ребят из региона. В Красноярском крае много талантливых ребят, и благодаря современным технологиям они могут заявить о себе в том числе и на федеральном уровне. Буквально месяц назад мы поздравляли Марию Вербицкую, которая прошла в финал онлайн прослушиваний ГИТИСа. Юные таланы получили возможность попробовать свои силы, получили обратную связь от профессионалов благодаря нашему проекту «Поколению М». Надеюсь, с каждым годом ребят, которые смогут проявить себя при помощи таких проектов, будет все больше», — рассказал директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства – ГИТИС — один из крупнейших в России и Европе театральных вузов. Был создан в 1878 году как частная музыкальная и драматическая школа, через пять лет получила статус консерватории и стала первым учебным заведением в России, где актёры получали высшее образование. В начале 20-х годов, решив, что режиссёрская профессия требует специального обучения, получивший здесь актёрское образование Вс. Мейерхольд, вернулся в alma mater, чтобы заложить основы обучения режиссуре. Именно Мейерхольд придумал в 1922 году новое название — ГИТИС.

Сегодня ГИТИС – единственное высшее учебное заведение России, где 1718 студентов получают образование по всем театральным специальностям на восьми факультетах: актерском, режиссерском, музыкального театра, эстрады, балетмейстерском, продюсерском, сценографии и театроведения. Из мастерских ГИТИСа вышли 5 московских театров — Театр Олега Табакова, «Геликон-опера», «Мастерская Петра Фоменко», театр «Квартет И», «Студия театрального искусства».