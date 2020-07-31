Льготная ипотека под 6,5% в Красноярске: 8 советов от специалистов

Как повлияла программа жилищного кредитования с господдержкой на цены и предпочтения и как правильно рассчитать единственно верное решение для своей семьи.

В этом году в России начала действовать программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых. Сейчас в Красноярском крае, как и в среднем по России, около 80% сделок с недвижимостью на первичном рынке (или в новостройках) заключается с участием господдержки. То есть этот механизм реально работает, и его уже оценили многие красноярцы, ставшие новоселами.

- Всплеск активности очевиден, так как появились новые интересные предложения, - говорит Анастасия Кружкова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Красноярского отделения ПАО Сбербанк. - И очень важным стало по госпрограмме 2020 увеличение максимальной суммы кредита с 3 до 6 миллионов и снижение минимального размера первоначального взноса до 10% по программам для приобретения готового и строящегося жилья. Это означает, что еще больше красноярцев смогут улучшить свои жилищные условия.

Сейчас срок действия программы ограничен 1 ноября, и о продлении пока не объявлено.

- Разговоры о возможном продлении ипотеки с господдержкой-2020 ведутся, но конкретики пока нет. Поэтому правильнее готовиться к тому, что 1 ноября 2020 года возможность купить квартиру в новостройке по льготной ставке закончится. Если у вас есть планы на улучшение жилищных условий, а также накоплен минимальный первоначальный взнос в размере хотя бы 15% от стоимости квартиры, то лучше подать заявку на ипотеку уже сейчас. В Абсолют Банке это можно сделать онлайн, прямо на сайте банка. Помните - чем меньше времени останется до 1 ноября, тем сильнее будет ажиотаж. В таких условиях найти подходящий по цене и качеству вариант квартиры будет непросто, - советует Юлия Коротких, руководитель Абсолют Банка в Красноярске.

В нюансах, плюсах и минусах господдержки разбираемся вместе с экспертами ипотечного и жилищного рынков.

Совет первый: тщательно изучить меры господдержки

Основное преимущество ипотеки с господдержкой - доступность: минимальный процент, минимальный пакет документов, возможность учета неподтвержденного дохода, а также одобрение ипотеки неработающим пенсионерам лишь по пенсии.

В рамках программы господдержки можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья только в новостройке (как в строящемся, так и в уже готовом доме) и только у юридического лица (если в цепочке застройщик-подрядчик-застройщик когда-либо было физлицо - такая квартира не подойдет).

Стоимость недвижимости не ограничена, а вот сумма кредита не может превышать 6 миллионов рублей.

Еще дешевле «Детская ипотека». Однако эта госпрограмма доступна только тем родителям, у которых второй ребенок или последующие дети родились после 1 января 2018 года.

- Средняя сумма кредита по «Ипотеке с господдержкой 2020» - 2 млн рублей. При этом по другой госпрограмме, «Детской ипотеке», сумма выше - 3 млн рублей. Это связано с тем, что в ней могут участвовать семьи с детьми, и они выбирают более просторные, 2-,3-комнатные квартиры. При покупке жилья на вторичном рынке сумма ипотечного кредита в среднем 2,2 млн рублей, - уточняет руководитель Абсолют Банка в Красноярске.

Совет второй: Ищите дополнительные бонусы у банков

При процентной ставке 6,5% многие банки предлагают свои скидки. Например, у некоторых есть скидка за электронную регистрацию недвижимости или собственные программы субсидирования с застройщиками, или существенное снижение ставки в первые 2-3 года, или льготы для зарплатных клиентов.

К примеру, ставка по льготной ипотеке у Россельхозбанка 5,9%, а есть и особое предложение: сельская ипотека под 2,7% годовых.

- Снижения спроса не было даже в пандемию коронавируса - люди спешили воспользоваться этой программой, - говорит Оксана Ошивалова, заместитель директора Красноярского филиала РСХБ. - Хочу добавить, что для получения сельской ипотеки необязательно жить в селе, можно жить и в Красноярске или любом другом городе. Главное - купить дом в сельской местности Красноярского края или Хакасии.

- Это должен быть именно жилой дом на земле, не садовый и не дачный, - уточняет Надежда Киюта, начальник службы по развитию партнерского канала продаж Красноярского филиала РСХБ.

- Маткапитал может быть частью первоначально взноса даже по госпрограммам. И мы практически единственные в регионе, кто так работает с материнским капиталом. К тому же, у нас можно взять ипотеку по госпрограмме не на 20 лет, как чаще всего предлагают банки, а на срок до 30 лет, - говорит Юлия Коротких.

Совет третий: Именно сейчас есть шанс повысить качество жизни

С помощью ипотеки с господдержкой можно рассчитывать на квартиры комфорт и даже бизнес-класса. Схемы можно выстроить очень привлекательные, например, продать двухкомнатную хрущевку, уйти в арендованную квартиру и взять ипотеку с господдержкой на покупку «квартиры мечты». Или купить загородный дом в сельской местности под небывалые раньше 2,7% годовых и при этом сохранить городскую квартиру. Недвижимость в городе и за городом - это новое качество жизни, повышение достатка и комфорта.

Еще один вариант от руководителя Абсолют Банка в Красноярске:

- Как правило, у заемщиков, которые планируют покупку квартиры в новостройке, уже есть собственное жилье. Но поскольку первоначальный платеж снижен до 15%, они предпочитают вначале найти деньги для минимального первоначального взноса, купить квартиру, дождаться вручения ключей и тогда уже переехать. Продажа имеющегося жилья - это как раз финальный этап. Вырученные деньги заемщики, как правило, тратят на досрочное погашение ипотеки.

Конечно, всегда есть опасность не справиться с платежами за «квартиру мечты». Но выход есть и из такой ситуации: залоговую квартиру можно продать - это уже стало нормой. У банков даже появились специальные механизмы для этого: ведь им выгодно реализовать жилье и получить назад свои деньги.

- Мы выделяем две группы продавцов залоговых квартир: первые неправильно рассчитали свои силы, взяли максимальную сумму кредита, купили слишком большую и дорогую квартиру и вынуждены с ней расстаться, так как не справляются с обязательными платежами - поясняет Ирина Монастырская, руководитель территориального органа по сертификации Красноярского Союза риэлторов. - Но есть и вторая группа продавцов, которые, наоборот, грамотно и поэтапно подошли к решению своей жилищной задачи - купили небольшую квартиру, убедились, что с платежами справляются, погасили значительную часть кредита и готовы продать ее и купить побольше.

Совет четвертый: Наступило время продавать комнаты в общежитиях и квартирах

Эту ситуацию пояснила Валерия Шапран, президент Красноярского Союза риэлторов:

- Раньше многие семьи вкладывали материнский капитал в покупку комнат с последующим получением дохода от сдачи ее в аренду. На что-то большее денег не хватало. Сейчас ситуация поменялась: в недвижимость семьи могут вложить до миллиона государственных денег и потому выбирают уже не комнаты, а квартиры. Соответственно, спрос на комнаты будет снижаться, и нужно вовремя их продать.

Совет пятый: Важно успеть до повышения цены

Сейчас ситуация на жилищном рынке Красноярского края стабильная. Затишье было только в апреле, но со вступлением в силу ипотеки с господдержкой рынок вновь оживился. Цены пока держатся: не растут и не снижаются. Однако с учетом того, что в программе господдержки участвуют только новостройки, а их не становится больше, не исключено, что к концу года цены в них могут и подрасти. А за ними «подтянется» и вторичный рынок.

- Сейчас мы наблюдаем разделение цен на первичном и вторичном рынках, нарушено равновесие и классическое ценообразование, - считает Ирина Монастырская. - Вторичное жилье в домах, построенных всего 3-5 лет назад, - дешевле, хотя в нем можно жить сейчас. Новостройки дороже, хотя дом еще строится и жить в нем нельзя еще год, а то и больше.

Совет шестой: Использовать дешевый кредит по максимуму

Ставок 6,5% годовых по другим кредитам не предлагают. И автокредиты, и потребительские существенно дороже. Поэтому многие красноярцы, даже имея значительную часть собственных денег на покупку жилья, берут кредит по максимуму, а свои средства используют на другие нужды. Прежде всего на ремонт. Ведь в новостройках, а только на такие квартиры идет господдержка, новоселы получают так называемый «белый куб» - качественную предчистовую отделку. И в этом случае до переезда приходится вкладывать немало денег. Плюс расходы на мебель и бытовую технику.

Совет седьмой: Грамотный подсчет всех параметров

Самая низкая ставка в истории ипотеки, 6,5%, - это, конечно, хорошо. Но это не единственный параметр при выборе жилья.

Сейчас, по данным Красстата, средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляет 60378 рублей, на рынке вторичного жилья «квадрат» стоит 51 763 рубля.

И не исключено, что именно вам будет выгоднее взять ипотеку по более высокой ставке, но при более низкой стоимости квадратного метра. Также нужно посчитать, в какую сумму обойдется аренда жилья, пока вы будете ждать квартиру в новостройке.

Совет восьмой: Вкладывать в недвижимость стало выгодно

Россияне традиционно опасаются того, что накопления могут обесцениться, и справедливо полагают, что снижение ставок по депозитам снижает и их доход. Сейчас ситуация складывается такая: вслед за снижением процентных ставок по ипотеке снижаются и ставки по вкладам. Хранить деньги становится невыгодно, и на рынок недвижимости выходят те, кто хочет поменять капитал на квадратные метры.