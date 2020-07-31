Населённые пункты левобережной технологической зоны уходят от мешкового сбора мусора

Оборудовать места сбора ТКО в частном секторе технологической зоны за свой счёт левобережный региональный оператор начал в марте 2020 года – в Железнодорожном и Октябрьском районах города, а также в Емельяново и нескольких посёлках Емельяновского района.

Сейчас «КРК» устанавливает восьмикубовые ёмкости в Большемуртинском районе, уже оборудовано 12 точек в Верх-Казанке, Казанке, Пакуле, Еловке, Бузуново. Всего же в районе планируется установить 36 мульд.

«Прежде в качестве временной меры в посёлках района мы организовали мешковой сбор мусора, но после установки оборудования его отменим. Мешковой сбор останется в 16 населённых пунктах, однако районная администрация уже прорабатывает вопрос с краевыми властями по выделению субсидии на закупку контейнерного оборудования для этих территорий», – пояснил исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

Еще 90 мульд планируется установить в Емельяновском и Сухобузимском районах и в Советском районе краевого центра. Кроме того, готовятся к производству 187 металлических баков для замены повреждённого и устаревшего оборудования.