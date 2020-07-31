Коронавирус в Красноярске, последние новости на 31 июля 2020: преодолен порог в 13 тысяч заболевших COVID

По данным оперативного штаба на утро 31 июля, в Красноярске и крае преодолен порог по количеству заболевших COVID, их уже 13 000.

За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 141 человека. Таким образом, темп прироста составил 1,1 %. Случаи заболевания регистрировали во всех городах и районах края. Врачи вылечили 11 626 человек (+73 за сутки). Умерли 325 (+7 за сутки).

- Показатель летальности (отношение количества умерших к числу заболевших) в крае составляет 2,50%, - поясняют в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - В рейтинге СФО Красноярский край по-прежнему возглавляет тройку «антилидеров». На втором месте остается Новосибирская область (2,41%). В республике Алтай, замыкающей рейтинг по СФО, самый низкий показатель - 0,2%. Общий показатель летальности в СФО остается выше единицы, и с 23 июля еще вырос, составляя 1,44%. Тем не менее, это ниже общероссийского индекса - 1,65%.