2020-07-31T07:30:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая волна коронавируса в Красноярске 2020: будет ли осенью - по мнению экспертов

По словам министра здравоохранения Красноярского края, вторая волна коронавируса в Красноярске в 2020 году может начаться уже осенью
Ася ЖУКОВА
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Вторая волна коронавируса в Красноярске 2020.Вторая волна коронавируса в Красноярске 2020.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев предупредили, когда может начаться вторая волна коронавируса. Возможно, это произойдет осенью, ориентировочно в октябре-ноябре, рассказал министр здравоохранения края Борис Немик.

- Мы рассчитываем, что в августе-сентябре первая волна заболеваемости и пиковая ситуация пойдет на спад, - отметил Борис Маркович. – Соответственно, готовимся ко второй волне, которая, возможно, будет с октября-ноября, когда пойдет грипп. И там будет сезонная циркуляция коронавирусной инфекции. Сама эпидемия, по первичным прогнозам, будет длиться 300 дней. Началась она в марте, соответственно, закончится в феврале. Какова будет интенсивность второй волны, даются разные прогнозы. Все будет зависеть от популяционного иммунитета. Сейчас мы его изучаем. Если он будет выше 20-25%, вторая волна ожидается менее интенсивной.

По данным оперативного штаба на утро 31 июля, диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 13 тысяч жителей Красноярска и края. За все время врачи вылечили 11 626 пациентов, 325 спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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