Первый заместитель министра МЧС России оценил ход реализации мероприятий по ликвидации ЧС в Норильске

В четверг, 30 июля, первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян во время рабочей поездки в Норильск Красноярского края проверил ход реализации мероприятий, проводимых в зоне разлива топлива с ТЭЦ-3.

Александр Чуприян побывал на ТЭЦ-3, где осмотрел площадку рекультивации и хранения дизельного топлива. С территории теплоэлектроцентрали уже собрано более 189 тысяч тонн загрязненного поверхностного грунта, который вывезен в специальные сооружения. В соответствии с правилами хранения отходов они закрыты, изолированы от воздействия атмосферных осадков и контакта с почвенным покровом. Сейчас на ТЭЦ-3 ведется демонтаж резервуара, из которого вытекло топливо, который планируется завершить к 30 августа. Весь металл - примерно 450 тонн - будет утилизирован.

Собранные с акватории реки Амбарная 26 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси откачивают на хвостохранилище «Лебяжье». Первому заместителю Министра показали специально оборудованную для этих целей площадку сепарации и склад хранения топливно-водяной смеси, транспортировку собранной смеси по временным гибким трубопроводам выполняют компании ГК «Нефтетанк» и ООО «НПФ «Политехника». Дальше – процесс сепарации.

После осмотра норильских площадок Александр Чуприян вылетел в лагерь спасателей на реку Амбарная, где провел совещание по вопросам ликвидации последствий инцидента на резервуаре хранения дизельного топлива.

По словам Александра Чуприяна, выполнены огромные объемы работ. Фото: сайт МЧС по краю.

«Я отсюда убыл чуть больше месяца назад, и предполагал, что увижу. Но все же был удивлен, в хорошем смысле слова. Объемы работы выполнены огромные: вывезено больше 180 тысяч тонн грунта, когда я уходил было 130 тысяч. Площадки резервуаров – это просто парковая зона. Уже приступили к ликвидации самого резервуарного парка, работает много техники, объемы работ увеличиваются. Я благодарен всем за проделанную работу и вполне удовлетворен увиденным. Не хочу перехвалить, но мы идем с опережением», - отметил Александр Чуприян.

Лагерь спасателей на реке Амбарная был создан два месяца назад. В первые дни его силы доходили до семисот человек – сотрудники МЧС, сводного отряда ФГБУ «Морспасслужба», АО «Газпромнефть», ОАО «Транснефть-Сибирь», компании «Норникель», сейчас количество работающих там людей снизилось почти в десять раз. Сбор нефтепродуктов с поверхности воды ведется с применением торфяных сорбентов, бонов ПВХ и сорбирующих бонов, имеющих соответствующие сертификаты. Всего установлено 181 рубежей боновых заграждений общей протяженностью 18 километров.