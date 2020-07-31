В Арктику на катамаране: ученые отправились в экспедицию к острову Беннета, который в США считают своим

Побывать там, где 70 лет не ступала нога человека. Пройти по пути великих первооткрывателей и увидеть, как все изменилось с тех пор. Сделать важные открытия и наблюдения, которые в дальнейшем попадут в научную литературу. Это ли не мечта настоящего путешественника?!

29 июля из Якутска стартовала научно-исследовательская экспедиция. Ученые отправились к острову Беннетта архипелага Де-Лонга на надувном катамаране морского типа «Кочевник». На этом судне с подвесными моторами участникам экспедиции предстоит преодолеть более 2500 километров.

- Согласно Арктической декларации США, подписанной президентом Бушем, все неосвоенные земли в Арктике являются ничейными, - пояснили в пресс-службе отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия). - Острова Де-Лонга были открыты американской экспедицией Де-Лонга, часть экипажа которой при этом погибла. В настоящее время эти острова относятся к Российской Федерации, в частности к Якутии, Булунскому району. Но на острове пока не ведется никакой постоянной хозяйственной или научной деятельности. Некоторые сенаторы США до сих пор оспаривают его принадлежность.

Маршрут экспедиции Фото: Отделение РГО в Республике Саха (Якутия)

Маршрут расписан от и до: Якутск - Тикси — мыс Святой нос - Большой и Малый Ляховские острова - остров Фаддеевский - остров Новая Сибирь - остров Беннетта в Северном Ледовитом океане и тем же путем обратно. Во время пути им предстоит преодолеть километр сложнейшего морского участка в Восточно - Сибирском море – вся эта территория покрыта льдами.

Экспедиционная команда само по себе уникальна. В нее вошли участники экспедиции «Полюс холода соединяет океаны», ставшей лауреатом премии Русского географического общества в 2016 году.

В рискованное путешествие отправились четыре якутских спасателя, которые по совместительству биологи, географы, этнографы: Серафим Гуляев и Тит Алексеев, Валерий Андросов и Батыр Сейдалов. Капитан катамарана - этнограф Нюргун Павлов. Фиксировать все происходящее будет оператор, блогер Игорь Ермаков. Возглавил поход к далекому острову Беннетта кандидат биологических наук, почетный полярник России, председатель Якутского отделения Российского союза спасателей Николай Находкин:

Впереди у команды много трудностей Фото: Отделение РГО в Республике Саха (Якутия)

- Будут проводиться экологические и гидробиологические исследования по заданиям научных институтов, установка сейсмического датчика. Архипелаг в научном отношении представляет несомненный интерес. Здесь большие птичьи базары, которые косвенно свидетельствуют о больших запасах рыб, так как птицы просто так не будут лететь так далеко в Арктику. На этих территориях можно получить данные об изменении климата и природы на эталонном участке суши. Мы проведем анализ состояния памятных мест первопроходцев Арктики, при необходимости произведём ремонт. Продолжим поиски следов первопроходцев.

В планах команды - установить на острове Беннетта якутский балаган (зимнее жилище якутов). Обычно это невысокая, вытянутая в длину четырехугольная постройка, из наклонных бревен, с плоской земляной кровлей. В нем будет располагаться спасательное депо и научный стационар. Участники экспедиции намерены также вкопать там и якутский сэргэ, традиционный символ-коновязь (ритуальный столб, который означает, что у местности, где он установлен, есть хозяин).

Родные пришли проводить участников экспедиции Фото: Отделение РГО в Республике Саха (Якутия)

Добавим, что это путешествие посвящено 120-летию Русской полярной экспедиции и 30-летию создания МЧС России. Проект удалось осуществить благодаря гранту Русского географического общества и поддержке Российского союза спасателей, а также главы Якутии - Айсена Николаева.

СПРАВКА КП

Джордж Вашингтон Де-Лонг служил в ВМС США в чине лейтенанта и лейтенант-командора. В 1879 году он возглавил экспедицию на яхте «Жаннетта», посланной на поиски шведской экспедиции Н. А. Норденшельда, который на судне «Вега» в 1878 году первым прошел Северо-Восточным проходом и пропал без вести. Получив сведения, что «Вега», вмерзшая в лед в районе Колючинской губы, высвободилась и пошла к Берингову проливу, Де-Лонг решил идти к Северному полюсу. Но в сентябре 1879 года к северо-востоку от острова Геральд его яхту сжали льдины, с которыми она дрейфовала до июня 1881 года. Затем была раздавлена ими и затонула. Во время дрейфа экспедиция открыла острова Жаннетты и Генриетты, а после гибели яхты, во время дрейфа на льдине, и остров Беннетта. На трех шлюпках члены экспедиции отправились на юг. Шлюпка Де-Лонга достигла устья реки Лены, где весь ее экипаж погиб от голода. Остатки лагеря и его дневник были обнаружены в 1882 году Дж. Мелвиллом, командиром второй шлюпки, спасенной якутами. Из экипажа «Жаннетты» уцелели всего 14 человек.

120 лет назад началась знаменитая Русская полярная экспедиция. В поисках Земли Санникова барон Эдуард Толль, астроном Фридрих Зееберг, а также якутские жители Николай Протодьяконов и Василий Горохов пропали в окрестностях острова Беннетта. В 1903 году спасательная экспедиция будущего адмирала Александра Колчака в поисках пропавшей экспедиции добиралась по льду до острова Беннетта. Там они обнаружили записку, которая свидетельствовала, что барон Толль и его спутники погибли в ледяной пустыне и их дальнейшие поиски бесполезны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

40 лет назад «Комсомолка» покорила Северный полюс

21 мая в России отмечается День полярника. А через десять дней празднуется еще одно историческое событие. Ровно 40 лет назад, 31 мая 1979 года, на Северном полюсе завершилась полярная научно-спортивная экспедиция газеты «Комсомольская правда». Семь советских полярников впервые в истории преодолели ледяную пустыню на лыжах. До Северного полюса они добрались за 77 дней, оставив за спиной полторы тысячи километров. За их подвигом следил весь Советский союз (подробнее).