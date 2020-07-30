2020-07-31T14:14:17+03:00
Туризм

Приисковый 2020: планируем отдых в Хакасии

Рассказываем,
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: Александр КОЛБАСОВФото: Александр КОЛБАСОВ
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Эта деревня, где живет 300 человек, прославилась на всю страну. Чем? Первое - Ивановские озера. Второе - сюда приезжают снегоходчики со всей страны.

На машине от Красноярска до Приискового 5 часов. Последние 100 км проходят по гравийке. В самой деревне много различных отелей с хорошим сервисом, номерным фондом, завтраками и ужинами.

Ивановские озера - это два озера, которые окружены цепью гор. Вода в них красивого бирюзового цвета. Кажется, что находишься в Альпах. Добраться до них просто. По дороге, которая идет из поселка, проехать нужно 3,км и там оставить машину. Дальше не проедешь. Дальше пешком. Примерно , 5 км. Но будьте готовы промочить ноги. Идти придется вброд. Воды по щиколотку, но никаких мостов и других переправ там нет. Тропа широкая, точно не заблудиться.

Первое озеро насыщенного бирюзового цвета увидите сразу. Там можно поплавать, покататься на SUB борде. Но, конечно, дух захватывает от второго озера. Снега там не таят круглый год. Поэтому на озере лежит огромная льдина. Ну не каждый день летом мы загораем на снегу. Вода очень холодная, но занырнуть можно.

Этот маршрут я б назвала семейный. Берите детей, пейте воду из водопада и фотографируйтесь. Там можно провести целый день.

Я шла на Ивановские озера другим путем. Выше уже писала, что озера окружены цепью гор. Так вот на них можно подняться и посмотреть на озера сверху. Тропа есть в приложении maps.me. Но будьте готовы, что набор будет 800 м, будет курумник, будет тяжело. Но то, что вы увидите - это того стоило. Этот маршрут для подготовленных или хотя бы для тех, кто готов к такому испытанию. Выбирая этот путь, обязательно возьмите с собой воду, пополнить запасы в горах негде. Дальше проходите по хребту и спускаетесь к озерам. Сделать это можно между двух озер. В других местах опасно!

Весь маршрут занимает 8 часов. Но это с пикником, фотографиями и медитацией на горе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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