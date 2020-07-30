Туман от коронавируса: первый в России дезинфицирующий коридор появился в аэропорту Красноярска

Аэрозолем по коронавирусу: аэропорт Красноярска первым в России обзавелся особым дезинфицирующим коридором. Его установили сегодня, 30 июля, на входе в воздушную гавань.

Конструкция, аналогов которой пока не видел ни один аэропорт страны, представляет собой кабину, оснащенную сразу несколькими устройствами. Все отечественное, более того – сибирское, от местных компаний.

Это проект сибирских компаний.Фото: ИВАНОВА Диана

- Как это работает? Заходишь внутрь. Первым делом подносишь запястье (или прикладываешь лоб) к датчикам – тебе измеряют температуру, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» одна из пассажирок, Дарья, она побывала в коридоре в числе первых. – Затем руки обрабатывают антисептиком. Далее на тебя распыляют дезинфицирующее средство, после чего можно выйти из кабины. Главная особенность аппарата - голосовое оповещение. Каждое ваше действие сопровождается инструкцией. Нарушишь алгоритм – придется повторить манипуляцию еще раз. Так что здесь зевать не надо.

Кабина расположена на входе в аэропорт.Фото: ИВАНОВА Диана

Причем войти в этот коридор можно с багажом или ручной кладью. 10-20 секунд – и все будет обеззаражено – кожа, одежда, обувь, даже сумки с чемоданами. Важно: средство убивает заразу, но совершенно безвредно для человека и, конечно же, не портит вещи.

Первым делом здесь измеряют температуру.Фото: ИВАНОВА Диана

- Для понимания: дезинфицирующий «туман» - это совершенно безопасная для пассажиров, прошедшая сертификации жидкость, которая распыляется ультразвуковыми установками в мельчайшие частицы, каждая из которых не более 15 микрон, - пояснил представитель аэропорта Василий Торгашин. - Как результат: в коридоре уничтожается до 99% вирусов и бактерий.

Все в порядке!Фото: ИВАНОВА Диана

Сейчас везде увеличивается количество рейсов, пассажиров тоже стало больше в разы. Не приведет ли установка дезинфицирующих кабин на входе к возникновению заторов?

После того, как температура измерена, в кабине обрабатывают руки посетителя антисептиком.Фото: ИВАНОВА Диана

- Первый такой коридор (а он рассчитан на 360 пассажиров в час) мы запустили 30 июля, - продолжает Василий Торгашин. – А вслед за ним – в течение недели – откроем второй. То есть их пропускная способность увеличится вдвое. К слову, стоит подчеркнуть: прохождение дезинфицирующего коридора в аэропорту – мера необязательная, никого принуждать мы не можем. Если человек откажется, безусловно, его пропустят. Тем не менее мы очень рекомендуем пройти эту процедуру: она несложная, безвредная и помогает заботиться о нашем общем здоровье.

Главное - в кабине пассажир и его багаж проходят обработку обеззараживающим раствором.Фото: ИВАНОВА Диана

Кстати, цена вопроса (то есть одной кабины) – 550 тысяч рублей. А стоимость обработки одного пассажира – только шесть. Впрочем, для всех услуга бесплатна.

"Туман" из мельчайших частиц абсолюдно безвреден для человека. На фото - губернатор края Александр Усс.Фото: ИВАНОВА Диана

ВАЖНО

«Стерильный аэропорт»

Чтобы защитить пассажиров и сотрудников в условиях пандемии COVID, в воздушной гавани Красноярска ввели концепцию «Стерильный аэропорт». Поясним: все работники, взаимодействующие с посетителями, снабжены масками/респираторами, защитными экранами и одноразовыми перчатками. Кроме того, здесь реализована система «сухие руки»: она предотвращает контакты с кранами, дозаторами мыла и сушилками. В аэропорту работает медпункт: сотрудников проверяют до и после рейса.

Обработка - мера рекомендательная, обязать никого не могут.Фото: ИВАНОВА Диана

- Также концепция «Стерильный аэропорт» подразумевает разметку всех мест, где возможно скопление людей, - добавляет Василий Торгашин. – Усилена работа клининговых служб, все места общего пользования (сиденья, туалеты и так далее), контактные поверхности (поручни, подлокотники, кнопки) каждые 2-3 часа проходят санитарную обработку дезинфицирующими растворами.

Посещение дезинфицирующего коридора для пассажира бесплатно.Фото: ИВАНОВА Диана

Плюс мы установили специальные рециркуляторы воздуха, которые производят обеззараживание, антисептики для рук – во всех зонах. А теперь появилась еще дополнительная, но очень действенная мера – дезинфицирующий коридор.