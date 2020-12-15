Мама, мы рядом: трогательная история щенков, несколько дней согревающих собой погибшую в мороз собаку

Семеро щенков несколько дней не отходили от умершей собаки. Фото: homeless_dog_krsk.

Растерянные, дрожащие, скулили и всем тельцем прижимались к маме, которая погибла в мороз… Семеро щенков несколько дней не отходили от умершей собаки, и теперь им нужна помощь, рассказали в инстаграм-паблике homeless_dog_krsk.

Сейчас малыши ищут новый дом. Фото: homeless_dog_krsk.

Все произошло под Красноярском, в районе поселка Емельяново буквально недавно. Прохожие заметили шокирующую картину: в снегу застыла мертвая собака, а рядом с ней семеро щенков, живых. Малыши плакали, жались друг к другу и маме в отчаянных попытках спастись и спасти.

Они смогли выжить даже в мороз. Фото: homeless_dog_krsk

«Непонятно, что стряслось, - поделились с волонтерами местные жители. – Может быть, собаку отравили какие-то изверги. Иначе как объяснить, что большое сильное животное погибло, а крохи нет?

Хозяин, откликнись!Фото: homeless_dog_krsk

Было понятно: шансы выжить самим у них нулевые. По ночам уже морозы, до минус 20 градусов. Так что за дело взялись зоозащитники. Выдвинулись на место, с собой везли теплую кашу и вещи. Чтобы накормить окоченевших малышей, согреть их. Но они дичились, не привыкли к добру. Так что операция по спасению растянулась не на один день.

Этот малыш может стать хорошим другом. Фото: homeless_dog_krsk

Наконец, щенков поймали, для всех нашли временный приют – теплую передержку. Крыша над головой и по миске каши с влажным кормом у них есть. Нет главного – хозяина.

На охрану они тоже подойдут. Фото: homeless_dog_krsk

КОНКРЕТНО

- Четыре мальчика и три девочки, щенки из Емельяново, которые несколько дней просидели рядом с мертвой мамой, ищут дом! – рассказывают волонтеры. – Они пушистые, подшерсток хороший, по размеру будут средними. Подойдут и на охрану, и в квартиру. Уже обработаны от паразитов, в ближаи шее время будут вакцинированы. Со стерилизациеи в будущем поможем. Пристраиваются с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Звоните +79082210830 (Оксане).

Очень хочется, чтобы Новый год крохи встретили в новом доме. Фото: homeless_dog_krsk

Откликнись, человек! «Пусть малышам повезет, и до Нового года они уже будут в своих домах», - пишут в соцсетях.

Если бы не волонтеры, щенков бы ждала гибель. Фото: homeless_dog_krsk

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