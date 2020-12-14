«Золотое дно»: заниматься дикоросами может стать выгоднее, чем сельским хозяйством

Вслед за южными территориями края в Ирбейском районе начали реализовывать проект по заготовке и сбыту дикоросов - осенью этого года СХПК «Тальский» получил грант на эту деятельность

Идеальное место для экологичных продуктов

Ирбейский район выгодно отличается от других районов Красноярского края богатой биологической продуктивностью.

Поэтому именно здесь очень уместно было начать добывать экологически чистую и полезную продукцию, которой богаты местные леса.

- Идея организации процесса заготовки, переработки и реализации дикоросов возникла у нас еще в 2016 году, - рассказывает Владимир Жандоров, председатель СПСК «Тальский». - Но только в 2020 году бизнес-план одобрили и были выделены средства на развитие материально-технической базы. В результате реализации проекта в Ирбейском районе появится современный технологичный завод по переработке дикоросов, планируемая расчётная мощность которого к 2025 году достигнет 116 тонн в сезон. Также будет организовано пять пунктов приема и первичной обработки дикоросов. 12 сотрудников устроят на постоянное производство, а для выполнения работ в сезон заготовки основного сырья ежегодно будут создаваться еще до 12 сезонных рабочих мест. Предусмотрена закупка линий по переработке кедрового ореха, камер шоковой заморозки, сушильных камер, специального автомобиля, обустройство холодных складов, горячего цеха. Закупка оборудования и техники будет осуществлена как за счет средств гранта – 60%, так и за счет собственных средств кооператива – 40%.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Борьба с безработицей

Этот проект важен для района и его жителей. Он поможет решить вопрос с безработицей. Ведь для сбора, переработки, хранения и доставки готовой продукции до потребителей потребуются рабочие руки. При правильной и своевременной организации процесса заготовки и переработки дикоросов у людей появятся постоянные места работы на производстве. Ведь легенды об обогащении сборщиков дикоросов в урожайные годы вовсе не легенды. В районе существуют реальные люди, которые хорошо зарабатывают за сезон на сборе грибов, кедровых орехов и ягод.

Реальный вклад в экономику

Реализация этого проекта положительно повлияет на развитие экономики района. В районе практически не использовался такой возобновляемый ресурс, как дикоросы. Лесные богатства оставались в тайге практически нетронутыми. Заготовка использовалась населением в незначительных количествах и только в личных целях. Ни о какой промышленной организации заготовки и переработки речи не велось.

По расчетам специалистов, имеющиеся в Красноярском крае ресурсы природного растительного сырья при среднем урожае многократно превышают реально сложившиеся объемы заготовок. Используется при этом не более 5% промысловых ресурсов края. Заготовка только четырех видов дикоросов - брусники, черники, клюквы и белого гриба, причем без ущерба для экологии - может быть гораздо эффективнее и выгоднее, чем сельское хозяйство и лес. Для сибирских территорий дикоросы действительно золотое дно. И при грамотном подходе дикоросы могут оказать значительную поддержку экономике Ирбейского района и всего края.