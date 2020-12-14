Геннадий Качаев: «Главная инвестиция – это наша молодежь»

Губернатор А.В. Усс с юными аграриями Шарыповского района

Но помимо финансовых инвестиций, которые стабильно привлекаются руководством, главное, на что делается акцент, – это школьники, которые с самого детства учатся любить землю и применять новейшие технологии в сельском хозяйстве.

По итогам ежегодных трудовых соревнований Шарыповский муниципальный округ в очередной раз вошёл в тройку лидеров.

Лучшие из лучших

Сельскохозяйственная отрасль представлена шестью крупными сельхозпредприятиями, 22 крестьянско-фермерскими хозяйствами, а также личными подсобными хозяйствами, среди которых - более 160 ЛПХ. Ведущими сельскохозяйственными предприятиями района являются ООО «Трэнэкс», где в нынешнем году достигнута урожайность зерновых и зернобобовых культур в 51,7 центнера с гектара, ЗАО «Авангард» -51,3 центнера с гектара, и АО «Алтатское» - 39,1 центнера с гектара.

Индивидуальный предприниматель Константин Иванович Рапана признан лучшим среди крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Западной группы районов Красноярского края. Урожайность зерновых культур на его полях превысила 42 центнера с гектара. Эти предприятия — мощные современные аграрные комплексы, оснащенные новейшей импортной техникой, которые получают рекордные для Сибири урожаи.

Шарыповские аграрии со школьной скамьи

- Самая главная наша победа – это то, что Березовская средняя общеобразовательная школа № 1, возглавляемая директором Максимом Витальевичем Шащенко, заняла 2-е место по краю среди общеобразовательных организаций, реализующих программы в области агротехнического образования, - считает глава Шарыповского муниципального округа Геннадий Качаев. - Приз в этой номинации составляет около 700 000 рублей. На эти средства школа планирует построить теплицу для выращивания овощей, которая обязательно пригодится в процессе обучения юных аграриев.

Директор Берёзовской школы Максим Шащенко после вручения премии за 2-е место по краю среди общеобразовательных организаций, реализующих программы в области агротехнического образования.

Открылся агрокласс в сентябре 2017 года, когда социальный партнер района - энергетический концерн ЮНИПРО - выделил полмиллиона рублей на его оснащение. Затем в сельских школах открылся целый ряд классов и групп предпрофильного образования, в том числе агрокласс в селе Новоалтатка и агрогруппы в деревнях Скрипачи и Гляден.

Новейшие технологии в помощь

В Агропромышленном форуме Сибири 2018 года муниципальное подворье представило образ сельской жизни, в центре которого - молодое поколение, изучающее и применяющее новейшие технологии. В состав районной делегации вошли учащиеся профильных аграрных классов Берёзовской, Новоалтатской и Холмогорской школ.

В числе представленных ими инноваций — дроны и квадрокоптеры, которые уже используются в сельхозпредприятиях района для мониторинга качества посевов и выполняемых работ.

— Мы привезли сюда самое ценное, — сказал Геннадий Качаев, приветствуя губернатора Красноярского края на подворье Шарыповского района, — это наше молодое поколение, наша надежда и будущее, которое начинается сегодня. И это наша самая главная инвестиция в развитие территории. Юные аграрии показали губернатору полёт дронов, а он с большим удовольствием сфотографировался с ними на память.

Главная инвестиция - в развитие территории

— На территории округа проводится планомерная и продуманная инвестиционная политика, поэтому частный бизнес охотно идет на территорию, вкладывает деньги в новые производства, - уверен Геннадий Викторович КАЧАЕВ. - В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям увеличился на 42,4% и составил 17,2 миллиарда рублей.

Ещё в 2016 году в муниципалитете была разработана Стратегия социально-экономического развития Шарыповского района до 2030 года. В ее разработке помимо всех управлений и отделов администрации района участвовали общественные организации, предпринимательское сообщество, население района. Данный документ предусматривает улучшение делового климата, поддержку традиционных и перспективных видов экономической деятельности. Уже в 2019 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям увеличился на 42,4% и составил 17,2 миллиарда рублей.

За счет ввода дополнительных мощностей на Березовской ГРЭС и развития угледобычи будет наращиваться топливно-энергетический потенциал района. В связи с этим возможна реализация целого ряда инновационных проектов. В соответствии с комплексным инвестиционным проектом «Енисейская Сибирь» начнется строительство завода по глубокой переработке зерна пшеницы с объемом не менее 250 тысяч тонн в год. Инвестор ООО «Сбагробиотех» планирует вложить в этот проект 30 млрд рублей и создать более 300 новых рабочих мест. ООО «Архипелаг» заканчивает строительство заготовительного центра по закупу, убою и первичной переработке мяса КРС, МРС и свиней с объемом переработки сырья 1300 тонн в год.

Дальше - больше

В планах у руководства Шарыповского округа - запуск цеха по производству рыжикового масла и переработке дикорастущего сырья, плодоовощной и ягодной продукции, выращиваемой ЛПХ и СНТ. Одним из приоритетных направлений развития животноводства обозначено овцеводство. И уже с 2021 года поголовье овец в округе увеличится на 1500 голов.

Что касается глобальных проектов, то около поселка Горячегорска Объединенная компания РУСАЛ планирует начать разработку нефелинового рудника и строительство новой железной дороги. Запуск этих проектов обеспечит пять тысяч новых рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, а также дополнительные налоги в бюджет.

КОНКРЕТНО

В Шарыповском районе:

- 76 тысяч гектаров посевных площадей,

- более 5,3 тысячи голов крупного рогатого скота.

Валовое производство продукции сельского хозяйства в 2019 году составило 2,6 миллиарда рублей.