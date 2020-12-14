Сибирский хлебосольный стол

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли

Традиционный конкурс «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае» завершился как раз в преддверии нового года. Список товаров-победителей можно смело брать с собой в магазин для предпраздничных покупок: здесь есть все – от хлеба-мяса-сыра-молока до конфет, пирожных и напитков.

В этом году конкурс прошел в 24-й раз, в нем приняло участие 37 региональных предприятий агропромышленного комплекса и индивидуальных предпринимателей. Они представили 277 продуктовых товаров в 34 номинациях. Комиссия оценивала внешний вид продукта, его консистенцию, цвет, запах, вкусовые качества, а также дизайн образцов и упаковки, правильную и полную маркировку.

- Пищевая и перерабатывающая промышленность в крае развивается динамично: к уровню прошлого года плюс 3%. Увеличиваются объемы выработки практически всех видов молочных продуктов, мяса, муки, макарон. Почти в 8 раз за последние шесть лет выросло производство крупы, – отметил министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов, награждая победителей. – Наши цели – и дальше повышать качество и узнаваемость региональных продуктов, способствовать их реализации. В следующем году начнет работать краевой закон о господдержке сбыта продовольственной продукции. Он придет на смену краевому закону о господдержке продвижения пищевых продуктов, который действовал три года. За это время доля местных продуктов в магазинах края составила около 20%, по некоторым позициям – до 45%. Раньше мы о таком присутствии наших товаров на продовольственном рынке края могли только мечтать.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли

КОНКРЕТНО

Лучшие продовольственные товары Красноярского края

- Хлеб «Тостовый», хлеб из зерна пшеницы «Живое зерно» со злаками - ООО «Ярхлеб», Красноярск

- Хлеб ржаной «Московский», булка «Ромашка» - ИП Калюга Т.В., Красноярск

- Круассан «Французский» с вареной сгущенкой - ООО «Дивногорский хлебозавод», Дивногорск

- Молоко питьевое топленое ультрапастеризованное 4% - ООО «Саянмолоко», Шушенский район

- Творожная масса с ванилином 9,0% - ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат», Канский район

- Ряженка 2,5% - ОАО «Молоко», Минусинск

- Сметана 25%, колбаса полукопченая «Сервелат Московский» - АО «Солгон», Ужурский район

- Йогурт фруктово-злаковый 2,5%, колбаса вареная «Русская» - ЗАО «Назаровское», Назаровский район

- Масло сливочное Традиционное сладко-сливочное несоленое, 82,5%, марка «Дары Малиновки» - ООО «СХП «Дары Малиновки», Красноярск

- Сыр полутвердый «Гауда Ужурская» 45%, сосиски «Молочные», «Вареники с творогом», сыр «Буррата» Ужурский 50% - АО Искра», Ужурский район

- Сыр «Сент-Мор» из козьего молока 50% - ООО «Сыроварня», Красноярск

- Продукт мясной вареный формованный «Мясо свиных голов прессованное», котлеты рубленые «По-домашнему» - ООО «Трэнэкс», Шарыповский район

- Колбаса сырокопченая «Сервелат Бельгийский» - ООО «Ярск», Красноярск

- Запеченный в фольге рулет из мяса птицы «По-домашнему», кальмар «Пикантный» в острой заливке с чесноком и соусом чили - ООО «Авангард», Красноярск

- Напиток сокосодержащий «Смородиновый» и Смородина, протертая с сахаром - ОПХ «Минусинское», Минусинский район

- Минеральная вода «Минусинская» - ООО «Завод минеральной воды и безалкогольных напитков», Минусинский район

- Мармелад желейный «Мармеладный рулет» - ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», Минусинск

- Конфеты шоколадные «Саянале с апельсиновыми и лимонными цукатами», печенье нежное сдобное «Красконовское», макаронные изделия в форме лапши волнистой - АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон», Красноярск

- «Корж песочный» - ООО «Сибирский хлеб», Красноярск

- Пирожное «Корзиночка» с брусникой ИП Осколков В.Б., Красноярск

- Брусника, протертая с сахаром - ООО «Заготовительно–производственный комплекс крайпотребсоюза», Красноярск

- Форель слабой соли - ООО «Делси», Красноярск