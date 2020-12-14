Достижения – итог многолетнего труда

А также 2-е место за наивысшие производственные показатели в отрасли растениеводства у главного агронома Юрия Арыштаева и две награды за лучший продовольственный товар года.

О том, какими качествами должен обладать человек, работающий на земле, о завершении сельскохозяйственного года и планах на следующий рассказал генеральный директор ООО «Трэнэкс» Юрий Панасюк.

- Юрий Владимирович, 2020-й – для всех непростой год, но наши аграрии показали хорошие результаты. Поделитесь секретом – как всегда оставаться на высоте?

- Секрета нет! Наши достижения – итоги многолетнего труда. В 2005 году хозяйству достались залежные земли, запущенные, с бурьяном и пыреем. На некоторых полях не сеяли десятками лет. Чтобы восстановить земли, потребовалось много времени. Восстановление –тяжелый, трудоемкий и затратный процесс. Только крестьяне меня поймут! 15 лет труда, тяжелого, часто неблагодарного приводят к результатам и победам. Всего добились стараниями, упорством и желанием работать на земле. Коллектив на предприятии сплоченный, дружный, все сотрудники добросовестные.

- Урожайность зерновых и зернобобовых в вашем хозяйстве 46,9 центнера с гектара после переработки. Как долго шли к такому показателю?

- У нас последние 10 лет хорошие урожаи – пшеница, ячмень, овес, рапс. В этом году погодные условия были сложные: в посевную мало осадков, а к концу осени дожди подзаливали. Конечно, мешало уборке. На урожай влияет не только погода, но и упорный труд. Мы работаем с новыми сортами, семенами, с новыми видами удобрений, с препаратами против сорняков и болезней растений, применяем безводный аммиак, регуляторы роста… Стараемся идти в ногу со временем и повышать урожайность современными методами.

- В 2020 году край стал первым в России по посевным площадям рапса. Как давно вы занимаетесь выращиванием этой культуры?

- С 2017 года. В Шарыповском районе три хозяйства одновременно решили заняться рапсом. Культура коммерческая, почему бы не попробовать. Но выращивать его не так просто. Не у всех получилось с первого года, да и сейчас не всегда получается: мешают вредители, болезни, сорняки, всего не перечислишь. Культура требует не только знаний и умений, но и ежедневного внимания с начала появления первых семядолей до начала формирования последних стручков. Иногда по 2-3 раза в день приходится проезжать по полям, смотреть, чтобы не съели вредители, чтобы не заболел. Но мы стараемся, и получается. А зачем тогда на земле работать, если не стараться?

- Несмотря на календарное завершение сельхозгода, работа в хозяйствах не прекращается. Какие заделы на 2021 год?

- Сельское хозяйство – история плановая, работа на перспективу. Мелочей нет, любой нюанс – слагаемое будущего урожая. Если к чему-то относиться халатно, то не будет ни урожая, ни денег, ни благополучия. Мы уже готовы к посевной-2021. На 100% подготовили зябь, удобрения закупили, семена подготовили, покупаем новую технику –тракторы, посевной агрегат Amazone. Каждый день в движении, на месте не стоим. Поэтому в преддверии Нового года хочу пожелать и коллегам-аграриям, и всем жителям края здоровья, терпения, трудолюбия. Не унывать, не опускать руки, как бы тяжело ни было.

КОНКРЕТНО

И в будни, и на праздник

Если быть лучшими, то во всем. Сразу два продукта свинокомплекса «Малиновский» ООО «Трэнэкс» стали лучшими продовольственными товарами года: прессованное мясо свиных голов и котлеты «По-домашнему».

- Комиссия высоко оценила качество нашей продукции. Очень приятно и престижно, когда люди говорят, что это вкусно, - рассказывает Лидия Зырянова, директор свинокомплекса. – Поголовье в хозяйстве уменьшили до 10 000 голов свиней. Держим столько, сколько можем сами продать и переработать мяса. Зато открыли дополнительный колбасный цех, цех полуфабрикатов. Ассортимент изделий большой: колбасы, ветчина, карбонад, много полуфабрикатов – пельмени, хинкали, манты, чебуреки. Каждый найдет продукт и для простого завтрака, и на праздничный стол. По отзывам постоянных покупателей, наше мясо и мясная продукция - самые вкусные в крае. Потому что кормим свинок зерном с собственных полей – ячменем, пшеницей, овсом, добавляем рапсовое масло, макро- и микроэлементы. Никакой химии!