«Я не разочарую тебя, Россия»: красноярский итальянец Валерио Дзанетти получил российский паспорт

Красноярский итальянец Валерио Дзанетти получил российский паспорт. Фото: МВД России

Для итальянца по происхождению Валерио Дзанетти в рядовой жизни ничего не изменилось: у него много друзей, интересная работа, увлечения, ответственность. Но душа у него сегодня приятно волнуется: сегодня, 12 декабря – в День Конституции, он официально стал гражданином России. В своем сознании он шел к этому годами, а когда озвучил свою просьбу, решение на верхах было принято за считанные дни.

Валерио родом из Рима, образование получил в университете в Мадриде, столице Испании. Помимо этого отлично владеет английским языком. В Красноярск он приехал 8 лет назад, стал преподавать в Сибирском федеральном университете. Очень общительный и открытый молодой преподаватель вскоре подружился с коллегами и студентами.

Когда началась эпидемия коронавируса весной этого года, стал волонтером. Вместе с товарищами они доставляли медикаменты, продукты, выполняли поручения тех, кто не мог покинуть свои квартиры. А в начале ноября получил от Президента России памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

"А начиналось все с русского алфавита"... Фото: МВД России

А когда узнал, что приглашен на встречу Владимира Путина с волонтерами, видимо, тогда и решился на ответственный шаг.

Встреча состоялась 5 декабря. На ней Валерио признался, что мечтает стать гражданином «России» и добавил: «Это тонкий намек». На что президент ответил: «Тоньше не бывает». Ну, и раз сердце итальянца в России, значит, и будущий паспорт он должен быть рядом с сердцем.

Ну а дальше – возвращается Валерио из Москвы в Красноярск, его тут же вызывают в Управление по делам миграции регионального МВД написать заявление на получение российского паспорта. Итого ушло меньше недели на различные формальности. Собралась комиссия главка МВД по краю, она признала Валерио носителем русского языка. Никаких препятствий для получения гражданства не было.

Документ Валерио получил из рук начальника МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого. Фото: МВД России

Новенький паспорт красноярцу вручил начальник краевого главка Александр Речицкий. А губернатор Красноярского края Александр Усс сердечно поздравил его.

- Все началось с русского алфавита, - сказал Валерио Дзанетти в своей ответной речи. – Я изначально знал, что это моя судьба. Спасибо президенту за исполнение моей мечты. Буду носить гражданство с огромной честью, там, где сердце, как будто медаль. Спасибо тебе, Россия, за заботу, за любовь, за доверие. Я тебя не разочарую.

И, выполняя поручение президента, положил новенький документ в левый нагрудный карман пиджака.

А в жизни Валерио давно уже сибиряк. Фото: соцсети

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После того, как стало известно, что 5 декабря на встрече волонтеров с президентом России красноярский итальянец Валерио Занетти сделал тонкий намек на то, что хотел бы получить российское гражданство, мы решили познакомиться с ним поближе (подробнее).

Путин пообещал итальянскому преподавателю паспорт России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами 5 декабря пообещал итальянцу из Красноярска российский паспорт. Валерио Зенетти живет в Красноярске уже восемь лет. На встрече с президентом РФ в рамках конкурса «Доброволец России – 2020» он рассказал, что мечтает стать гражданином нашей страны, добавив - это "тонкий намек" (подробнее).