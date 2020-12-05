«Россия, ты навсегда моя жена, люблю тебя и тебя обожаю»: итальянец из Красноярска попросил у Путина российский паспорт

Красноярский итальянец проявил себя не только на работе, он стал волонтером. Фото vk.com/valeriozanetti

После того, как стало известно, что 5 декабря на встрече волонтеров с президентом России красноярский итальянец Валерио Занетти сделал тонкий намек на то, что хотел бы получить российское гражданство, мы решили познакомиться с ним поближе.

И оказалось, что это желание – не внезапный порыв души, а вполне осознанный шаг к мечте. Еще в 2013 году на своей страничке в социальных сетях он написал, цитируем: «Спасибо всем не только за сегодня, спасибо вам за все: помощь, помещение, дружба, надежда. Каждый день с вами это подарок Бога. Россия, ты навсегда будет моя жена, люблю тебя и тебя обожаю».

К своему посту 2013 года, в котором он признается в любви к России, Валерио сделал и фото. Фото vk.com/valeriozanetti

А в сентябре 2014 года, после введения санкций против России, он встал на сторону нашей страны и свободной Европы: «В Европе мы не все марионетки Евросоюза и НАТО. Нет никаких санкций против России, свобода для наций Европы! Навсегда против НАТО и Евросоюз! Слава России и слава свободной Европе! Ура!!!!!».

Интересно и то, что итальянец из Рима учился в Испании, а работать приехал в Россию! Он окончил Независимый университет в Мадриде в 2008 году, специализировался на английском, испанском и русском языках.

В Красноярске Валерио живет уже восемь лет, преподает языки, причем, владеет итальянским и испанским на уровне носителя.

Валерио в гостях у Василия Сурикова, в музее-усадьбе великого худодника. Фото vk.com/valeriozanetti

Когда началась пандемия коронавируса, красноярский итальянец стал волонтером. И не только потому, что хотел сделать что-то полезное для других. А еще потому, что не хотел отставать от своих студентов и переживал за своего друга в Испании, который тяжело перенес коронавирус.

«Во время карантина мы доставляли продукты, лекарства», - отвечает Занетти на вопрос, за что Путин наградил его в начале ноября памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Итальянец не раз говорил, что хочет получить российское гражданство, поскольку он достаточно давно живет в нашей стране и здесь у него работа и друзья. И когда появилась такая возможность, лично попросил об этом президента России.

«Сегодня был самый важный день в моей жизни. Не каждый день общаешься с мировым лидером и главой страны, в которой я живу и хочу остаться. Поэтому это двойное удовольствие, можно так сказать», - поделился своими впечатлениями от общения с президентом Валерио.