«С Божией помощью»: епископ Енисейский и Лесосибирский освятил кабинеты следователей, которые нашли украденный в храме килограмм золота

Фото: Отдел МВД России по Лесосибирску

Историю ограбления Крестовоздвиженского собора в Красноярском крае, в городе Лесосибирске, «Комсомольская правда»-Красноярск рассказала в сентябре. Напомним, килограмм золота собрала в храме особо почитаемая Владимирская икона Божией Матери. Она обновляющаяся, то есть та, что очищается силой молитв – со временем на ее темном фоне все ярче проступают лики Богородицы и младенца Иисуса.

Прихожане несколько лет оставляли здесь ювелирные украшения – цепочки, кольца, браслеты – в благодарность за исцеление или помощь в каком-то деле.

Владимирская икона Божией Матери, та самая. у которой прихожане просят помощи и оставляют в благодарность золотые украшения.

И когда все это исчезло, священники вызвали полицию. Ущерб не только материальный, его, кстати, оценили в 200 тысяч рублей, но и моральный. Это же намоленные вещи!

Вора вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Похитителем оказался 21-летний служитель храма. Все ценности (украшения, старинные монеты, иконы) нашли у него дома, отпираться было бессмысленно.

Покаянием виновного эта история не закончилась. Она закончилась, во первых, уголовным делом по статье «Кража в крупном размере» и судом, который скоро состоится.

А во-вторых, благодарностью епархии за оперативное раскрытие и расследование.

Преосвященный Игнатий, епископ Енисейский и Лесосибирский, лично пришел в полицию Лесосибирска и совершил чин освещения кабинетов следственного отдела и пожелал Божией помощи в нелегком труде.

Крестовоздвиженский собор - украшение Лесосибирска. Фото:krestsobor-les.ru/

Наша справка

Крестовоздвиженский кафедральный собор был простроен в Лесосибирске в 2002-м году и стал украшением города и главным собором Енисейской епархии. Его особенности - 13 куполов и единственный в Сибири музей православного искусства. Кедровый парк при храме - одно из самых живописных мест Лесосибирска.