Ничего святого: килограмм золота украли с иконы в храме Красноярского края

Килограмм золота украли с иконы в храме Красноярского края. Фото: Крестовоздвиженский собор Лесосибирска, официальный сайт.

ЧП в Крестовоздвиженском кафедральном соборе Лесосибирска (Красноярского края). Неизвестные похитили килограмм золота с одной из икон, сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

По информации с официального сайта храма, здесь 84 иконы, они выполнены в мастерской отца Виталия Шумилова. Но особо почитается в приходе Владимирская икона Божией Матери. Она обновляющаяся, то есть та, что очищается силой молитв – со временем на ее темном фоне все ярче проступают лики Богородицы и младенца Иисуса.

Вот о ней и идет речь, утверждает наш источник. Прихожане несколько лет оставляли у чтимой ими иконы ювелирные украшения – цепочки, кольца браслеты. В основном, золотые, хотя кто-то и серебряные, не имеет значения. Это традиция - благодарность людей за исцеление или помощь в каком-то деле.

Но буквально на днях пожертвования исчезли, а это, повторимся, почти килограмм золота. Пришлось вызывать полицию.

- Просмотрев записи с камер, сотрудники МВД вычислили подозреваемого, - продолжает источник. – Отпираться он не стал: признался и все вернул. Снял грех с души. Но уголовного наказания за кражу, по-видимому, избежать не получится.

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Крестовоздвиженский кафедральный собор Лесосибирска строили семь лет – с 1995 по 2002-й год. Средства собирали верующие, как простые прихожане, так и благотворители. Несли кто сколько мог. Так и вырос на севере края величественный храм с 13 куполами.

Крест в небе. Фото: Крестовоздвиженский собор Лесосибирска, официальный сайт.

Сейчас это главное украшение Лесосибирска. Но немногие знают чудесную историю собора. 6 июня 1993 года в день Святой Троицы богомольцы совершали крестный ход в кедровый парк. Это одно из самых живописных мест Лесосибирска. И во время установки памятного креста, когда прозвучали слова « Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», люди заметили в небесах крест из облаков. Другие тучи плыли мимо, а он неподвижно провисел над богомольцами полчаса, а после растаял без следа. С этого знамения Господа началось рождение храма.