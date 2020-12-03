«Пережила войну, тиф и отравление ртутью»: 101-летняя Красноярка победила коронавирус и идет на поправку

Людмила Герасимовна Щелкунова, фото из семейного архива

- Мы с весны берегли нашу бабушку, старались не навещать ее. Только по телефону по очереди звонили ей чуть ли ни каждый день. Опасались, что через нас она подхватит эту инфекцию, вдруг мы принесем с улицы. Но все равно не уберегли. 24 ноября ее увезли в БСМП с подозрением на коронавирус. А через два дня пришел результат теста – положительный, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Антон Фейтельберг.

Переживает, конечно: его прабабушке Людмиле Герасимовне Щелкуновой исполнился 101 год. Для своих потомков – она самое главное достояние. И вдруг – коронавирус, подхватила от сиделки, которая ухаживала за ней. Ей сразу стало плохо, дышала с трудом, задыхалась, не вставала с постели и целый день проспала, пока ее к вечеру не забрала «скорая».

- В приемном отделении БСМП она говорит с трудом и при этом улыбается: «Дорогой мой внучок, тебе здесь нравится?» Когда подозрения подтвердились, из инфекционного госпиталя ее перевезли в Госпиталь ветеранов, здесь персонал специально обучен, как обращаться с такими пожилыми пациентами. Несколько дней ее состояние было стабильно тяжелое, но сатурация (уровень насыщения крови кислородом – прим.ред.) поднялась с 88 % до 98 %.

А на днях Людмиле Герасимовне стало лучше. Она уже и с врачами, с медсестрами вовсю разговаривает, шутит. Аппетит вернулся. Кстати, внукам уже заказала: «как выпишут, я хочу рыбку». Рыбу она любит, селедочку, любую.

- Ей сделали еще один тест на коронавирус, он показал отрицательный результат, - говорит Антон. Значит, еще несколько дней, и после второго отрицательного теста мы сможем забрать прабабушку домой.

Церковная метрика. Фото из семейного архива

Людмила Герасимовна – человек – история. Согласно записи в церковной книге, она родилась 1 сентября 1919 года в глухом таежном селе Жербатиха Курагинского района. В младенчестве пережила эпидемию сыпного тифа, который свирепствовал в 1920-21 годах в Сибири. В 1931 году семью раскулачили за то, что отец Герасим Щелкунов «до 1930 года торговал красными товарами, имел собственный магазин, имел жатку, косилку, конные грабли, нанимал батраков». Семью просто выслали из села в Томскую область, все имущество забрали в колхоз. Семья три недели шла пешком в неизвестность. Потом, правда, спустя несколько десятков лет, отца реабилитировали.

Справка о реабилитации отца, Герасима Щелкунова, которую Людмила Герасимовна получила в начале 90-х годов. Фото: семейный архив

Она уже стала матерью троих детей, когда решила учиться – экстерном на педагога. Половину своей жизни посвятила преподаванию – была лаборантом в Красноярском педагогическом институте, лично работала с академиком Леонидом Киренским – «отцом» красноярской науки и основателем Института физики СО РАН в Красноярске.

- К сожалению, троих детей прабабушка рано схоронила. С дедушкой они прожили вместе более полувека, он ушел из жизни в 90-х годах. Так что она – вдова фронтовика, ветеран труда. Пережила и тиф, и дистрофию, и амнезию, и даже отравлению ртутью. Теперь вот перед коронавирусом не сдалась, - рассказал Антон Фейтельберг. – Бабушка до сих пор в твердом уме и памяти, помогает дельным советом, читает стихи и рассказывает интереснейшие истории из своей жизни. А рассказать есть кому – ведь у нее много внуков, правнуков, и уже 4 праправнука.

Живите долго, Людмила Герасимовна!