В Красноярске отец напоил месячного ребенка жидкостью для электронных сигарет

Сейчас время мальчик находится дома, угрозы жизни и здоровью нет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске грудной ребенок попал в больницу из-за рассеянности своего отца. Об этом сообщили в следкоме.

Известно, что малышу только месяц. Как раз в этом возрасте у грудничков часто болит животик из-за колик. Самое распространенное средство для снятия боли и спазм – укропная водичка. Она продается в аптеках в чистом виде, либо на ее основе готовят лекарственные средства. Все эти средства совершенно безвредные. Но только, если не перепутать их с другими веществами. Так произошло в одной из красноярских семей 26 ноября.

В тот день за новорожденным сынишкой присматривал отец. Когда малыш начал плакать, дрыгать ножками и изгибаться, мужчина схватил укропную воду и влил ребенку несколько капель в рот. Сложно представить, что он испытал, поняв, что вместо лекарства, дал своему сыну жидкость для электронных сигарет. Перепутал…

- После этого у новорожденного ухудшилось самочувствие, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ. - Мальчика доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас время мальчик находится дома, угрозы жизни и здоровью нет. Следователи проводят проверку по данному факту. Также они напоминают, что родителям нужно быть внимательнее, не оставлять малышей без присмотра, не стоит хранить медицинские препараты и жидкости, непригодные для употребления в пищу, в доступных местах!

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