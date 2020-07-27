2020-07-27T14:38:42+03:00
Происшествия

В Абакане 2-летний ребенок умер, подавившись сосиской

Следственный комитет проводит проверку. Рассказываем, что делать родителям, если ребенок подавился
Ольга КОСТИНА
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Врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенкаВрачам оставалось лишь констатировать смерть ребенкаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане в результате несчастного случая умер 2-летний ребенок. В этот момент рядом была его мама и старший брат. Они ничего не смогли сделать.

Это произошло 25 июля вечером. В одной из квартир сели ужинать двое детей и их мама. В меню любимое блюдо многих детей - сосиски. Что потом произошло…. Возможно, малыш поторопился, или хотел что-то сказать, пока жевал. Внезапно он подавился и начал задыхаться. Кашлять у него не получалось. Уже через минуту он был без сознания, весь посинел. Обезумевшая от страха женщина пыталась что-то сделать: била по спине, трясла ребенка. Все бесполезно. К приезду врачей скорой помощи малыш уже был мертв.

- По результатам проведенного судебно-медицинского исследования причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия инородным предметом, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По словам врачей, если ребенок подавился и не может дышать, то это означает, что его дыхательные пути полностью закупорены. Далее до потери сознания – 1 минута, до смерти – 5 минут. За это время не успеет приехать ни одна «скорая». Поэтому родителям следует знать, что нужно делать в такой ситуации.

Если малыш может дышать, но кашляет, плачет, появилась рвота, не мешайте ему. Можете открыть форточку, чтобы впустить свежий воздух. Другая ситуация, если ребенок не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сразу зовите на помощь и начинайте действовать.

КОНКРЕТНО

Рассказываем, что делать родителям, если ребенок подавился:

1. Для детей старше года эффективен метод Хелмича.

- встаем позади ребенка (если его рост маленький – стоим на коленях);

- обхватываем руками за талию;

- кисть одной руки сжимаем в кулак и располагаем его между ребрами и пупком малыша большим пальцем внутрь;

- второй ладонью обхватываем кулак;

- разводим локти в стороны и нажимаем на живот ребенка в направлении снизу вверх.

Такие движения нужно выполнять до тех пор, пока кусочек пищи не выскочит из дыхательных путей ребенка. Но этот метод нельзя применять по отношению к деткам до года.

2. Нагните ребенка вперед и основанием ладони сделайте пять сильных хлопков подряд между лопатками. Между хлопками проверяйте, не удалось ли устранить закупорку. Если освободить дыхательные пути не удалось, то положите одну руку на спину, а вторую – в центр грудной клетки. Произведите той рукой, которая лежит на грудной клетке, 5 сильных нажатий, примерно как при массаже сердца, но более медленных и резких.

Если эти меры не помогли, вызывайте скорую помощь, и до ее прибытия чередуйте 5 хлопков по спине и 5 нажатий на грудную клетку.

3. Сделайте 5 вдохов рот в рот. Зачем? Вы 2-3 минуты пробовали вытолкнуть инородное тело из дыхательных путей наружу - не получилось. Ребенок потерял сознание, мозг начал страдать от кислородного голодания. До прибытия «скорой» еще минимум 10 минут. Продержаться это время поможет искусственное дыхание: протолкнуть инородное тело хотя бы внутрь, раздышать ребенка и дать ему шанс дожить до бронхоскопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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