Великолепный папаптиц: парень, которого не брали даже жарить бургеры, создал уникальный сквер деревянных птиц

Своих птиц – а они почти все разные – Семен делал несколько месяцев. Фото: Семен КЛЮЧАНЦЕВ, инстаграм.

Нетривиальная история из Красноярска: парень, которого не брали на работу в бургерную, стал мастером и создал уникальный сквер деревянных птиц.

Новый арт-объект появился в сквере Юдина, это центр Красноярска. Фото: ИСКРА.

- После армии думал: вся жизнь перед нами, - улыбается Семен Ключанцев. - Но она диктует другие правила. Какое-то время я не мог найти работу, ходил, работал в демонтажных бригадах, ломал стены.

Был уже готов вернуться на службу – по контракту. Меня там научили всему. Думал: раз так, если меня даже в бургерную не взяли жарить булки, пойду обратно. И тут один знакомый говорит: есть человек, ему нужен работник – с деревом. Я пришел, попробовал, меня это заинтересовало.

Мастер и его птицы. Фото: Семен КЛЮЧАНЦЕВ, инстаграм.

Был такой момент: искал идеи там, сям. И увидел видео – в японском магазине игрушек были подвешены птицы. Камера – оп, и все. Я отмотал, посмотрел, концепция понравилась.

В мастерской Семена. Фото: Семен КЛЮЧАНЦЕВ, инстаграм.

Этого я хотел давно. Не сказать, что мечта, но мне хотелось реализовать такой проект – подвесные фигуры. Первое, что приходит на ум – птицы. Потом уже дирижабли, самолеты, звезды и все остальное. Голуби, чайки, вороны, мы их видим каждый день.

… Так и родилась идея арт-объекта «Притчи о птицах». Со своим проектом Семен поучаствовал в конкурсе «ИСКРА» - победил. А в результате получил возможность воплотить идею – вживую.

Из деревянной заготовки рождается целая стая. Фото: ИСКРА.

Как площадка был выбран сквер Юдина на берегу реки Качи в Красноярске – с его широкими аллеями и многометровыми тополями. По проекту, между деревьями нужно было натянуть специальные тросы, а на них закрепить фигуры летящих птиц, целых 60.

Своих птиц – а они почти все разные – Семен делал несколько месяцев.

Признается:

- У меня была куча птиц. Много. Каждый день эта куча была моей работой. Иногда нудной, иногда не очень легкой, но очень интересной и нужной. Первая линия птиц была завешена летом в солнышко и последняя - в снег и пургу. Для меня проект - это 300 элементов выстроганных моими руками и маленьким китайским стружком (120 крыльев, 120 предплечий, 60 корпусов). Самое тяжелое было делать птиц в мастерской и думать, как они потом будут там висеть. До конца ли сработает система страховок-натяжек, которую мы придумали.

Первых птиц отправил в полет еще летом. Фото: ИСКРА.

Не верится, но стая уже рассекает по заснеженному скверу. Гуляющие люди подходят и фотографируют птиц. Это приятно. Все птахи тусуют в парке. Отпустил в полет. И знаете, есть чувство опустошенности. Совсем чуток, но есть.

Тросы крепили так, чтобы не навредить деревьям. Фото: ИСКРА.

«Великолепный папаптиц», - так прозвали Семена в соцсетях. Согласитесь, получилось эффектно?