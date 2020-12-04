В аэропорту Красноярска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото: Красноярская транспортная прокуратура

Поступила информация о том, что в аэропорту Красноярска произошла нештатная ситуация. Сегодня днем, 4 декабря, около 13:45 часов по местному времени самолет DHC-6 приземлился в «Черемшанке», однако по невыясненным пока причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По информации Красноярской транспортной прокуратуры турбовинтовой пассажирский самолет DHC-6 Twin Otter принадлежит авиакомпании «Арт Авиа». Он выполнял тренировочный полет Красноярск – Абакан – Красноярск. На борту находились два члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, само воздушное судно при визуальном осмотре также осталось целым. Его сразу же отбуксировали, чтобы ничто не задерживало работу аэропорта. Тем не менее, организована проверка по факту случившегося.

Добавим, что «Черемшанка» находится с начала года под управлением аэропорта «Емельяново». Он рассчитан на прием-отправку вертолетов, а также самолетов малой и среднемагистральной авиации. Отсюда воздушные судна осуществляют перевозку пассажиров и грузов по Красноярскому краю и в соседние регионы. Расположен он примерно в 20 километрах от краевого центра и в 3 километрах от главного краевого аэропорта.