«Губернские аптеки» помогут в трудную минуту

В редкой аптеке Абакана такой широкий ассортимент медпрепаратов.

В Абакане открылась первая аптека класса «Эксперт» крупнейшей государственной региональной сети России – АО «Губернские аптеки». Эта организация в рамках проекта «Енисейская Сибирь» увеличивает в Хакасии количество своих структурных подразделений.

Полномасштабный формат

Новое помещение видно издалека по фирменному стилю, присущему только «Губернским аптекам». Традиционно – в аптеке большой ассортимент лекарственных препаратов.

- Парацетамол есть? Десять стандартов можно? – одна из первых клиентов облегчённо делится:

- Аптеки друг за другом стоят, а вот такого простого лекарства нет. Как хорошо, что к вам зашла!

В Хакасии это пятое по счету структурное подразделение «Губернских аптек»: в республике уже работают аптечные пункты региональной сети: три в Абакане, один – в Саяногорске. А сейчас в полномасштабном формате открылась аптека №354, в которой представлены все виды деятельности региональной сети.

Кроме розничной продажи препаратов есть отдел оптики, в нём можно не только приобрести готовые очки или их заказать по индивидуальным рецептам, но и проверить зрение. «Правда бесплатно?», перепроверяя надпись на плакате, интересуются посетители. И садятся перед оборудованием – удобно, всё в комплексе.

Проверим зрение бесплатно!

А ещё в аптеке имеется ортопедический отдел, где есть средства для здорового образа жизни и реабилитации. С сидячим, для многих дистанционным образом работы корсеты для сохранения осанки нужны каждому второму. В тренде нашего времени ортопедические подушки и матрацы, так называемый компрессионный трикотаж, к которому относятся колготки, чулки, гольфы. Мечтаете о массаже? Вот, пожалуйста: массажеры, валики, коврики. Отдельно средства для лежачих больных и реабилитации послеоперационных (трости, костыли, ходунки, кресла-коляски). Здесь же ортопедические изделия для профессиональных спортсменов: усиленные бандажи, фитболы, специализированная обувь и стельки.

- Новинка деятельности региональной сети – ветеринарная аптека, в этом отделе можно купить все для своих любимых животных, - рассказывает директор филиала южного округа АО «Губернские аптеки» Вячеслав Пацианский.

Вячеслав Пацианский: «Уверен, «Губернские аптеки» быстро завоюют доверие жителей Хакасии».

Одна из покупательниц не скрывала своего удивления тем, что компания «Губернские аптеки» сохраняет добрые традиции приготовления лекарств вручную.

- Сама фармацевт и помню, как по рецептам делала порошки, мази, глазные капли, постоянно раствор альбуцида, тот же кальций хлористый. Давно на пенсии, а сейчас словно в профессию вернули, - говорит Валентина Черепанова, внимательно изучая каталог аптечного производства недорогих, но очень востребованных лекарств, которые можно также заказать по рецепту врача.

С такой косметикой как не стать молодой и красивой!

Продолжая тему собственного производства, как не отметить: «Губернские аптеки» - это еще и собственная торговая марка. В сентябре 2019 года компания запустила собственную линейку косметических средств. И каких! Качественные и эффективные кремы для лица, рук и ног, маски для лица, гели для умывания, соли для ванн, мыло и твердые шампуни. - Вся продукция собственного производства компании «Губернские аптеки» не содержит красителей и химических добавок, способных вызывать аллергические реакции у людей с нормальным типом кожи, - знакомит Вячеслав Пацианский. - В составе только натуральные ингредиенты: какао-масло, которое питает кожу, оливковое масло, насыщающее кожу витаминами, а масло виноградной косточки считается эликсиром молодости, другие натуральные и полезные компоненты.

Ну как не взять?!

Государственная гарантия качества

Следует отметить, что для государственной региональной сети России открытие новой аптеки - проект социальный. Цены здесь с минимальной наценкой. И не потому, что аптек на улице Ленина в центре Абакана в шаговой доступности порядка семи, конкуренции «Губернские аптеки» не боятся. Основное направление деятельности региональной сети - лекарственные препараты должны быть доступны для людей с разным уровнем дохода.

- Государственная региональная сеть России АО «Губернские аптеки» напрямую работает с компаниями-производителями, чтобы получить максимально низкие входные цены. Всегда придерживаемся в своей работе стратегии сокращения затрат, с тем чтобы предлагать своим клиентам минимальную наценку, - отмечает Вячеслав Пацианский. - Наши цены приемлемы для пенсионеров и людей с небольшими доходами. Данного принципа придерживаемся со дня своего основания, а это уже 16 лет. Время, за которое коллектив доказал: «Губернские аптеки» в трудную минуту всегда с вами.

Как это случилось с открытием нового учреждения в Абакане. И аптек много, а лекарств не хватает. Но только не в аптеке № 354. «Запас есть!» - утверждают провизоры.

- Держим руку на пульсе – в прямом и переносном смысле, - говорит Вячеслав Пацианский. – Изучаем потребности и делаем заказы на поставку лекарств с учетом сезонных заболеваний, которые все-таки лучше предотвратить. Для того чтобы не болели, предлагаем профилактические препараты, тот же витаминный комплекс. У вас есть? Как нет? Девушки, обслужите!

Фармацевты приветливы и заботливы. Кстати, это один из принципов корпоративной культуры «Губернских аптек», в которой прописаны семь шагов навстречу клиенту.

- Один из главных показателей деятельности филиала АО «Губернские аптеки» – государственная гарантия качества на весь товар, - заверил Вячеслав Пацианский. - В Хакасии очень ценится приверженность к государственному бренду. И все традиции государственной фармации, которые связаны с контролем качества, мы соблюдаем. У нас жесточайший контроль лекарственных препаратов – от момента анализа (??????) поставщика до момента реализации его населению.

Это ответ на главный вопрос – о защите от покупки различного рода подделок и «пустышек» вместо эффективных лекарственных препаратов.

Получить, не выходя из дома

Новая аптека №354 работает в круглосуточном режиме и в формате дискаунтера.

Что не преминул отметить заместитель председателя Совета ветеранов Республики Хакасия Юрий Седых:

- Для жителей преклонного возраста очень важно получить лекарство вовремя. В новой аптеке радуют полки, заполненные лекарствами. Но главное для нас, скажу от имени ветеранов и пенсионеров, то, что лекарство можно заказать и имеющимся сервисом доставки их привезут по нужному адресу. При этом – нужный препарат, даже если его нет в наличии, закажут. Деятельность «Губернских аптек» нацелена на то, чтобы каждый обратившийся к ним был удовлетворен. Хорошо бы, если аптеки вашей сети появились бы и в городах и других населенных пунктах республики.

Кстати, год назад, также на открытии новой аптеки в Минусинске, координатор республиканского отделения ЛДПР Михаил Молчанов высказал вслух пожелание, чтобы «Губернские аптеки» зашли в Хакасию. Сегодня он не скрывает приподнятого настроения:

- Рад за жителей республики: у нас появились структурные подразделения «Губернских аптек». Первое, что отмечу, – доступность лекарственного обеспечения. Так как занимаемся волонтерской деятельностью, могу сравнить с другими аптеками. Здесь и уровень выше, и цены доступные, в наличии препараты, которые сегодня в дефиците. А доставка – это защита для жителей, возраст которых за 65 лет. В нынешней ситуации «Губернские аптеки» готовы поставлять препараты в медицинские учреждения, это тоже говорит о надежности и стабильной работе предприятия.

Но и это еще не все. Запущена интернет-аптека. Оформить заказ можно на портале «Фармация», выбрав соответствующий регион, в данном случае – Хакасия.

Закономерный вопрос: учреждения «Губернских аптек» доступны только жителям Абакана?

- В Хакасии мы планируем развиваться. В Саяногорске есть аптечный пункт, на очереди – Черногорск, Абаза, Аскиз, Белый Яр, другие населенные пункты, где проживает от двух тысяч человек, - делится Вячеслав Пацианский.

А жителей и гостей Абакана ждут в новой аптеке по адресу: проспект Ленина, 70а.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-19-02-000665 от 11.11.2020.

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