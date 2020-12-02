Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 декабря 2020: заболели 475 человек, умерли 20

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 2 декабря 2020 года за все время 36 903 подтвержденных диагнозов (+335 за сутки). Выздоровели 29 333 человек (+334 за сутки). Умерли 1160 пациентов (+20 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 1 796 156, из них за последние сутки 12 340.

Под наблюдением 11 309 человек (+849 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 703 человека.

Динамика распространения коронавируса за сутки Фото: ИЦК

- Красноярский край впервые за долгое время покинул первую десятку регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Край теперь на 11 месте. Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки. Число выздоровевших вновь почти сравнялось с количеством инфицированных. Регион преодолел планку в 29 тысяч излечившихся с начала эпидемии.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Расскажем, какова ситуация в закрытых городах края, которые не входят в общую статистику. В Железногорске за последние сутки зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 68 пациентов. В Зеленогорске 52 новых случая заболевания за сутки.