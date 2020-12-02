65-летняя сибирячка выбросила 300 тысяч рублей в окно, чтобы спасти сына

65-летняя красноярка одним махом отправила все свои сбережения в окно Фото: Мария ЛЕНЦ

300 тысяч в конверте в спешке упакованные в конверт шмякнулись возле фасада дома. Потом их схватил незнакомец и убежал. 65-летняя красноярка же, одним махом отправившая все свои сбережения в окно, в этот момент с облегчением выдохнула: «Спасла сына!».

За несколько минут до этого на ее домашний телефон позвонил мужчина. Судя по голосу, солидный и серьезный, при должности. Он представился полицейским и рассказал, что ее сын насмерть сбил пешехода. 300 тысяч спасут его от тюрьмы. Только так будет закрыто уголовное дело. Сердце матери заныло.

«Сейчас, сейчас», - пробормотала женщина, про мошенников она слышала, поэтому стала набирать номер сына, тот не отвечал. Материнское сердце дрогнуло. На том конце провода ей поэтапно рассказали, как нужно передать деньги. Она металась по квартире в поисках конверта. Нашла! Все сделала и…

Открылась входная дверь, кто вошел, потоптался. Сын! Она бросилась его, сама плакала, причитала и приговаривала про какое-то ДТП. Тот же только вернулся с дачи, мечтал умыться и поесть и не мог понять, отчего мать бьется в истерике. Как только сообразил, что к чему, усадил ее в машину и повез в полицию писать заявление.

- В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». -Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионерки, совершенное в крупном размере.

Преступника по части 3 статьи 159 (мошенничество) грозит до 6 лет лишения свободы. Полицейские напоминают, что материальный ущерб всегда возмещается в судебном порядке, а не в качестве денежных вознаграждений незнакомцам. В очередной раз они напоминают правила, которые в той или иной ситуации смогут уберечь от мошенников:

- задайте своему «родственнику» наводящие вопросы, ответы на которые знаете вы оба, либо попросите его описать себя;

- если разговариваете с «представителем правоохранительных органов», спросите, в какой отдел полиции доставлен родственник, наберите 102 и узнайте номер дежурной части отдела и там уже поинтересуйтесь, действительно ли близкий человек там находится и кто занимается его делом;

- свяжитесь с родственником и уточните, действительно ли он попал в беду.

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