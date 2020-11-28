75-летняя сибирячка отдала больше миллиона рублей, чтобы вызволить жениха с нефтяной вышки в океане

Улыбающийся мужчина на фото – это известный врач из Тегерана. А хирурга Фредерика Моргана, которому сибирячка отправляла деньги, скорее всего, нет в природе. Фото: стоп-кадр ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Я хочу провести остаток своей жизни, делая тебя счастливой, моя любимая жена. Я люблю тебя и верю в тебя, - ради таких признаний 75-летняя Валентина из Енисейска (Красноярский край) выложила миллион триста тысяч рублей. Все для того, чтобы вызволить с буровой нефтяной платформы в океане своего красавца-жениха, правда, свадьба так и не состоялась, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Да, в возрасте, да, на пенсии, но… Чувства взяли верх, признается женщина. В роман на расстоянии Валентина ушла с головой. Он начался банально – познакомились в одном из мессенджеров, но развивался стремительно.

Оно и понятно: импозантный мужчина, смотрящий на нее с аватарки, поведал о своей полной лишений судьбе. Назвался хирургом, доктором Фредериком Морганом из Канады. Рассказал, что пишет прямо с вышки в океане, куда устроился по контракту. Не скрывал: человек он состоятельный, но здесь очень строго, условия почти армейские.

Не скупился на нежности

Слово за слово, и сердобольная сибирячка прониклась, прикипела к новому знакомому. Сообщения становились все теплее и теплее. И в какой-то момент переросли в роман – по переписке. «Дорогая», «любимая», «жена моя», на нежные слова доктор Морган не скупился. И Валентина впервые за много лет почувствовала себя такой нужной.

Было ясно: им нужно увидеться, и как можно скорее. Тем более Фредерик прямо заявил, как только вернется со своей платформы, сразу же поженятся.

- Говорил, у него о-о-о-очень много денег, - вспоминает Валентина. – Но в море, на этой платформе их не снять – наличных там нет ни у кого – такие правила. Как только выйдет на суши, все активирует.

Нежности, угрозы, чтобы выманить деньги, "доктор" использовал разные приемы. Фото: стоп-кадр ГУ МВД России по Красноярскому краю.

К тому времени любое слово жениха она принимала за чистую монету. И однажды он выдал: «Не могу больше ждать – мы должны пожениться! Контракт очень строгий, но отпустить меня могут – на свадьбу или помолвку. Для этого тебе нужно написать моему начальству – вот по такому-то адресу».

Ответ на свою просьбу Валентина получила быстро: заявка рассмотрена, теперь вы должны отправить свои паспортные данные (чтобы подтвердить серьезность намерений) плюс 4 тысячи долларов. И она согласилась – как под гипнозом.

- Прислала только фото странички с пропиской, - объясняет женщина. – А деньги…откуда у меня? Пришлось взять кредит.

Мне без тебя не жить

Невеста не сомневалась: как только они встретятся, Фредерик компенсирует потери. Тем более они сутками были на связи, и он, как мог, подогревал ситуацию. Даже угрожал:

- Я покончу с собой, если мы не добьемся успеха и не соберемся вместе. Пожалуйста, сделай все и вытащи меня из этого места, чтобы я мог видеть тебя…

Ради этого «МЫ» она готова была на все. В итоге за полгода, что длился их роман, перевела «жениху» миллион триста тысяч рублей. А он подпитывал ее ожидания: вот-вот, и мы будем рядом, надо еще немного – на свадьбу…

Он не сдался даже, когда Валентина пошла в полицию. Фото: стоп-кадр ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Бурный роман завершился, когда женщина попыталась взять еще один кредит.

- В банке у меня случился приступ, - огорошила она Фредерика. – Не успела получить деньги. Сейчас лежу в постели после укола.

Он тут же отреагировал: «Тебе нужно снизить температуру. Я хочу позаботиться с медицинской точки зрения…».

Признания за миллион

И лишь тогда до женщины дошло: она шесть месяцев отправляет кому-то деньги, вся в долгах. А в ответ – только фразы на экране телефона. Побежала в полицию. Показала все: переписку, снимки, номера, адреса… Тут-то и обнаружилось: улыбающийся мужчина на фото – это известный врач из Тегерана. А хирурга Фредерика Моргана, мастерски ампутировавшего у нее солидную сумму, вероятно, никогда и не существовало.

- Вы перевели деньги в Томск, Кемерово, Новокузнецк, - пробили полицейские. – А вовсе не за границу.

Валентина не выдержала: «Вы мошенник! – в сердцах обвинила она «доктора». – Дело уже в полиции».

Поразительно, но тот продолжил «игру»:

- Вот как вы решили отплатить за желание сделать вас счастливой! – демонстративно оскорбился Морган.

Впрочем, «отплатила» с лихвой – больше миллиона. После этой истории дознаватели МО МВД России «Енисейский» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Уголовное наказание по ней - 10 лет лишения свободы. «Доктора Фредерика» сейчас ищут, между тем он наверняка уже «обрабатывает» другую Валентину.

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