Требовали 2,5 миллиона рублей: ФСБ задержала банду вымогателей в Якутии

В Якутии вымогатели требовали у своей жертвы 2,5 миллиона рублей. Фото: МВД России по Республике Саха (Якутия)

«Раз в стране бродят денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их очень много» - сказал однажды Остап Бендер, когда вместе с товарищами устроил охоту на подпольного советского миллионера. Времена изменились, миллионом сейчас никого не удивишь. Да и охотники за чужими денежными знаками действуют грубо, не так, как завещал им великий комбинатор.

В городе Мирный в Якутии (том самом, который называют алмазной столицей России) четверо мужчин сколотили группировку. Старшему из них – 65 лет, младшему – 35. Они собрались поживиться за счет местного жителя. В полиции не уточнили, есть ли у гражданина состояние на самом деле или он попал в поле зрения уголовников наобум. Но пришлось ему туго: вымогатели пригрозили физической расправой, если он не отдаст им 2,5 миллиона рублей.

Угрозы наверняка не были пустыми, опыт в применении насилия у них был: все они имели за плечами проблемы с законом и отбывали различные сроки наказания. Мужчина обратился в полицию. Подключились сотрудники ФСБ. Решено было провести операцию по поимке преступников. Составили план, четко его отработали. В назначенное время все четверо вымогателей явились к своей жертве за первой частью денег – 250 тысяч рублей. Действовали настолько уверенно и нагло, что появление силовиков стало для них полной неожиданностью. Наручники на руках защелкнулись слишком быстро.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы, а полиция проверяет нет ли других пострадавших от действий этой «мирнинской группировки».