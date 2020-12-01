Афиша Красноярска на неделю со 2 декабря 2020 года

Секрет храбрости

Пока ситуация с коронавирусом нестабильная, полезнее и безопаснее проводить время на свежем воздухе. Для этого есть и компания, и отличные предложения от организаторов пеших и лыжных прогулок. Выбирайте подходящий вариант и – хороших выходных!

Расписание на декабрь от Центра путешественников

Красноярский хайкинг

1. Выберите интересующий маршрут в группе «Красноярский хайкинг» Вконтакте. Во вкладке "Ближайшие мероприятия" написано, куда идти, что делать, во сколько собираться.

2. Зарегистрируйтесь. В описании каждого мероприятия указано как это сделать. Регистрация по ссылке открывается в 10.00, за 5 дней до события и закрывается в 16.00, за день до события.

3. Если у вас меняются планы - отмените регистрацию! Дайте шанс другим желающим сходить на прогулку.

4. Если вы собираетесь на мероприятия и зарегистрировались - приезжайте немножко заранее. В указанное время мероприятие уже начинается, и опоздав вы можете нас не догнать или не найти.

5. Если не указана стоимость - значит мероприятие бесплатное.

Мининские Столбы на лыжах 14+

Мининские столбы. Фото: группа Красноярский хайкинг Вконтакте

Прогулка на беговых лыжах по Мининским столбам от станции Караульная до Первого столба и обратно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Одежда и обувь по погоде, с собой термос, вода и перекус, бахилы от снега.

Протяженность - 15 км, продолжительность 6-7 часов.

Запись и Дополнительная информация: 8-904-898-38-33, Анна

5 декабря, сбор в 11.00 на станции Караульная.

Участие бесплатное.

Дивногорская видовка 14+

Начало маршрута проходит по левому берегу Енисея у подножия дивных скал. Далее до видовки группа пойдет по маркированной тропе. Участников прогулки ждет прекрасный вид на Дивногорск и его окрестности.

Протяженность 16 км, Продолжительность 6-7 часов

Обязательно: удобная нескользкая обувь, одежда по погоде, термос, перекус.

Дети до 18 лет могут принять участие в мероприятии только в сопровождении взрослых.

Сбор в 10.00 у моста через реку Большая Лиственная.

7 декабря

Регистрация участников со 2 декабря по тел. 8-904-898-38-33.

Расписание ближайших походов и экскурсий от «Красноярского клуба любителей активного отдыха»

5 декабря, 8.00

Экскурсия в пещеру Большая Орешная

Пещера находится в Манском районе, имеет лабиринтовое строение. Большинство ходов и гротов объединены в крупные системы, прохождение которых возможно без веревок и снаряжения.

Стоимость 1000 рублей. Если трансфер на своем авто, то не оплачивается.

5 и 6 декабря, 12.40

Прогулка на лошадях до Такмака

Продолжительность 2 часа. После прогулки можно будет погреться в теплом домике, попить привезенный с собой чай из термосов.

Запись 8 (923) 288 7717, Ирина Тарханова.

Стоимость 1600 рублей.

6 декабря, 8.00

Тур по окрестностям Уярского района

Вы увидите водонапорную башню из дерева и камня на станции Балай, дом купца XIX в. и другие исторические места в селе Никольское, водонапорную башню на Привокзальной площади, церковь Преображения Господня, храм святой равноапостольной Ольги и окрестности реки Рыбная.

Бронь +7 (923) 271 5490, Алексей Успехов

Стоимость 1000 рублей.

Премьеры

«Панночка» 12+

Панночка

Красноярский музыкальный театр в начале декабря представит первую зимнюю премьеру – мистический триллер «Панночка» Александра Карякина.

В театре готовят авторское прочтение гоголевской истории, где главной станет линия взаимоотношений Панночки и Хомы. Команда спектакля лишь погружает в атмосферу. Это позволяет фантазировать и дополнять происходящее своим воображением.

Будет и нестандартная музыка – хард-рок и хеви-метал. Премьера пройдет в малом зале, где любое движение, каждая деталь как на ладони.

Билеты в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.

Красноярский музыкальный театр

пр. Мира, 129

3 и 9 декабря, 19.00

24 января, 18.00

Билеты 400 рублей.

«Секрет храбрости» 6+

Зрителей ждет путешествие на волшебную полянку. Там они будут наблюдать как Заяц, стараясь подружиться с Белочкой и другими лесными зверями, обретет смелость.

По задумке постановочной команды герои сказки наделены человеческими чертами. Именно это позволит зрителям совершенно случайно, а может быть и вполне осознанно увидеть в них себя, своих друзей и знакомых.

Музыкальный театр

пр. Мира, 129

5 декабря, 11.00

8 и 10 января, 13.00

Билеты 300 рублей.

Куда еще пойти

Ночь пожирателей рекламы 16+

Это показ лучших рекламных роликов как произведений искусства, снятых в разное время в разных странах. Учрежденная Жаном Мари Бурсико в 1981-м году, «Ночь» является калейдоскопом рекламы, созданной, чтобы удивить, заинтриговать и увлечь зрителя за считанные секунды.

Кинокомплекс «Луч»

Ул. Маркса, 149

3-6 декабря, 19.50 22.20

Специфика места 14+

Это спектакль, в котором зритель сам выбирает себе маршрут и становится частью перформанса. Всю дорогу его сопровождают наушники, карта Литературного музея и удивительные истории, которые подготовили участники резиденции «АванПост» под кураторством Семёна Александровского (Санкт-Петербург).

Продолжительность: 3 часа.

По вопросу приобретения билетов обращайтесь по телефону +7 (913) 537-37-04.

Литературный музей имени В. П. Астафьева

Ул. Ленина, 66

6 декабря, 14.00

10 декабря, 18.00

Билеты 650 рублей.

Открытие катка в Центральном парке 0+

Зимний праздник для всей семьи, открытие сказочного ледового катка в самом центре города. И это надолго!

Каток будет работать с 12.00 до 22.00, есть прокат коньков (120 рублей в час), помощник фигуриста (150 рублей в час), социальный билет для многодетных и пенсионеров (30 рублей).

Центральный парк

Ул. Маркса, 151

5 и 6 декабря, 14.00

Билеты 150 рублей.

Красноярский духовой оркестр "На БИС!" 6+

В программе прозвучит музыка Д. Эллингтона и Г. Миллера, Э. Артемьева и А. Бабаджаняна, легендарные саундтреки из голливудских кинофильмов и многое другое.

Солисты: Валентина Ермакова, Александр Белопашинцев и Андрей Домахин

Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение

Концерт перенесен c 21 мая 2020 года, ранее приобретенные билеты действительны!

Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского

Ул. Ленина, 20

7 декабря, 19.00

Билеты 250-300 рублей.