Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 1 декабря 2020: с учетом закрытых городов – 42 362 заболевших

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 1 декабря 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 1 декабря информация по коронавирусу в Красноярске и на территории Красноярского края выгляди следующим образом. Всего зарегистрировано 36 232 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 334 случая. Темп прироста за сутки – 0,9 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Но обращаем ваше внимание, что в нее не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск, по ним информация идет отдельно.

Итак, за сутки наибольший прирост в Красноярске – 73 заболевших, в Ачинске – 19, в Норильске – 18, Сосновоборске – 16.

Распределение по городам и районам

Информация по выздоровевшим: всего – 28 665 человек, за сутки – 335, то есть на 1 больше, чем заразившихся. Количество летальных исходов составляет 1 118, за минувшие сутки – 23. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 043 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 835. И снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 815. Проведено тестов на коронавирус всего 1 781 696, из них за последние сутки 12 734.

Теперь статистика по Железногорску. За сутки там 29 новых заболевших, всего – 3603. На домашний карантин направлены 80 железногорцев, 145 человек его уже завершили. Выздоровевших 2 709 пациентов. В Зеленогорске: всего 2 527 заболевших, за сутки – 30. Выздоровели – 1 231 человек, за сутки 21. Летальных исходов всего 22. На самоизоляции 990 человек.