Курс на индивидуальность: что ждет эстетическую косметологию и пластическую хирургию Красноярска в 2021 году

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«Комсомольская правда» совместно с ведущими экспертами индустрии красоты провела круглый стол на тему: «Курс на индивидуальность: что ждет эстетическую косметологию и пластическую хирургию в 2021 году».

О том, как поменялся рынок из-за пандемии COVID-19, что ждет индустрию эстетической косметологии и пластической хирургии в следующем году и о предпочтениях потребителя услуг расскажут специалисты.

Спикерами мероприятия стали:

• собственник клиники «Effi», Андриянов Виталий Геннадьевич;

• главный врач Центра вневозрастной медицины «Clinic’a», Вишнивецкая Екатерина Андреевна;

• ведущий врач-косметолог клиник «Новомед» и «Medici», Казакова Юлия Ивановна.

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