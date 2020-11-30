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ЗДОРОВЬЕ

Без ложного стыда: когда врачей не надо стесняться

Особый и безопасный метод лечения геморроя - есть
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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В нашем обществе до сих пор не прижилось понятие профилактики заболеваний. В основном, люди обращаются к специалистам в самых крайних случаях, когда требуется уже серьезное лечение либо оперативное вмешательство.

Тянут с походом к лечебные учреждения по различным причинам. Кому-то страшно узнать диагноз, кому-то не хочется «ходить по больницам». Есть деликатные заболевания, с которыми часто элементарно неловко обращаться к доктору. Но врачи в свою очередь советуют помнить, что в человеческом организме нет ничего противоестественного, а ложный стыд чреват серьезными последствиями.

Особенности заболевания

О деликатных заболеваниях и о возможностях лечения патологий в красноярских клиниках рассказал Александр Захарченко, колоректальный хирург, д. м. н., профессор кафедры общей хирургии КрасГМУ.

- Мы все рождаемся с геморроидальными узлами, объясняет Александр Захарченко. - Это просто нормальная анатомия, но зачастую происходит нарушение кровообращения в области узлов – усиленный приток крови и ее застой приводит к увеличению геморроидальной ткани. На этом фоне появляются первые признаки заболевания. Это периодические геморроидальные кровотечения, выпадение внутренних узлов и их воспаление, боль. Есть еще ряд более редких симптомов, которые появляются на поздних стадиях заболевания. В этих случаях появляется проблема, которая требует немедленной помощи врача-проктолога и проведение того или иного лечения.

Александр Захарченко, колоректальный хирург, д. м. н., профессор кафедры общей хирургии КрасГМУ

Александр Захарченко, колоректальный хирург, д. м. н., профессор кафедры общей хирургии КрасГМУ

- Какие факторы могут спровоцировать заболевание?

- Существует несколько предрасполагающих факторов в развитии этой болезни. В основной своей массе у мужчин это - тяжелый физический труд, злоупотребление алкоголем, острая пища, занятия спортом, поднятие тяжестей. Следствием этих действий является повышение внутрибрюшного давления, и тут все «по одному сценарию»: усиливается приток крови к геморроидальным узлам – они увеличиваются в размерах и проявляются симптомы заболевания.

У женщин основная причина, провоцирующая развитие геморроя – беременность и роды, а также, склонность к запорам. На этом фоне возникает повышенное давление в брюшной полости, усиливается приток крови к узлам, что может вызвать появление и прогрессирование геморроидальной болезни.

Малоподвижный образ жизни, как у мужчин, так и у женщин приводит к застою крови в малом тазу, а это, в свою очередь – к увеличению геморроидальных узлов.

Немаловажную роль играет питание. Сегодня люди питаются пищей, которая не содержит достаточное количество пищевых волокон – клетчатки, которая необходима для нормальной работы кишечника. И тут уже возникает склонность к запорам. В итоге – усиление притока артериальной крови к узлам и нарушение венозного оттока, что опять-таки приводит к появлению и прогрессированию геморроя.

Первые признаки

- При каких проявлениях человеку нужно обращаться к врачу?

- Диагностика геморроидальной болезни базируется на следующих симптомах – это кровотечения, выпадения внутренних узлов, воспаления. Один из ранних и наиболее частых признаков геморроя – выделение крови. Но нужно понимать, что если вы увидели явную кровь, то главное здесь не поддаваться панике. Ситуация не катастрофическая и дает шанс на своевременное обращение к врачу. Главное – не игнорировать этот симптом, не сидеть и ждать когда «само пройдет», не пройдет!

Если речь идет о ранних стадиях геморроидальной болезни, то при изменении образа жизни и характера питания – вероятность обратного развития заболевания есть и довольно высокая. Но, заниматься самодиагностикой и уже тем более, самолечением – нельзя, доверьтесь профессионалам.

Резать или нет?

- Какие способы лечения существуют?

- Выбор метода лечения зависит от той стадии, на которой обнаружено заболевание. Если речь идет о поздних стадиях — 3-я и 4-я, то без классического хирургического вмешательства обойтись вряд ли получится.

Хирургический метод удаления геморроидальных узлов (радикальное удаление), до настоящего времени – золотой стандарт лечения геморроидальной болезни на поздних стадиях.

И жаль, но тут без негативных последствий не обойтись: необходимость наркоза, раневые осложнения, задержка мочеиспускания, сужение заднего прохода, недержание газов и кала. Самое главной – это анальный болевой синдром (100%) различной интенсивности.

Далее, это длительность госпитализации – от 4 до 8 дней, общие сроки нетрудоспособности – до 21-28 дней. При этом имеется необходимость использования обезболивающих средств (таблетки, инъекции, свечи) для уменьшения болевого синдрома.

Альтернатива. Особый и безопасный метод.

- Какую альтернативу могут предложить в красноярских клиниках?

- Геморрой – это сосудистое заболевание, при котором на ранних стадиях возникает дисбаланс между усиленным артериальным притоком и сниженным венозным оттоком. Таким образом, для устранения сосудистого дисбаланса, особенно на ранних стадиях заболевания, имеется прекрасная возможность воздействовать на геморроидальные узлы через их сосуды. Эта особенность и является альтернативой традиционным вмешательствам через задний проход. Так и родился метод эмболизации геморроидальных артерий, разработка которого началась еще 20 лет назад, когда судьба меня свела с ведущим эндоваскулярным хирургом, нашим земляком профессором Евгением Владимировичем Галкиным. Совместно с ним и была разработана эта технология и доказана ее безопасность и эффективность.

Это вмешательство проводится без наркоза. Через прокол артерии в верней трети бедра с помощью специальных сосудистых катетеров заходят в целевые артерии и „закрывают“ артериальный приток крови к геморроидальным узлам.

Благодаря такому малоинвазивному вмешательству пациент уже через несколько часов может сидеть, вставать, ходить, безболезненно опорожнятся. В области заднего прохода нет никаких разрезов, ран и болевого синдрома. Этот метод лечения успешно применяется на 1, 2 и частично на третьей стадии заболевания. Соответственно, чем раньше пациент обратиться к нам, тем больше шансов справится с этим недугом именно таким щадящим, безопасным и эффективным способом.

Александр Захарченко, колоректальный хирург, д. м. н., профессор кафедры общей хирургии КрасГМУ

Александр Захарченко, колоректальный хирург, д. м. н., профессор кафедры общей хирургии КрасГМУ

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Александр Захарченко, колоректальный хирург, д. м. н., профессор кафедры общей хирургии КрасГМУ:

- Хочется призвать всех читателей, не тянуть и при малейших подозрениях на заболевание пройти обследование у врача-проктолога. Тогда возможно обойтись, в прямом смысле, малой кровью – всего лишь через небольшой прокол сосуда. Еще раз заострю внимание – даже без всяких симптомов, после 40 лет посещать проктолога необходимо регулярно: с периодичностью не реже 1 раз в пять лет, потому что риск рака прямой кишки, к сожалению, существует практически у каждого. А это заболевание возможно победить только на ранних стадиях. Выводы делайте сами.

Лечние геморроя в медицинских центрах TERVE в Красноярске:

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